Контактная группа по Донбассу согласовала новое перемирие

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Участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое начинается 21 июля. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Контактная группа по Донбассу согласовала новое перемирие
  • РИА Новости

«Трёхсторонняя контактная группа согласовала заявление о подтверждении полной приверженности прекращению огня с 21 июля, 00:01 по киевскому времени», — сказал он во время заседания контактной группы в Минске. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметили в Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики, там готовы соблюдать новое перемирие.

«Надеемся, что украинская сторона ответственно подойдёт к выполнению взятых на себя обязательств и не сорвёт очередное перемирие, как это было в предыдущие разы», — цитирует агентство представителя ведомства.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва поддерживает скорейшее согласование «хлебного перемирия» в Донбассе на предстоящем заседании контактной группы.

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