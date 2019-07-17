Контактная группа по Донбассу согласовала новое перемирие

Участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое начинается 21 июля. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

«Трёхсторонняя контактная группа согласовала заявление о подтверждении полной приверженности прекращению огня с 21 июля, 00:01 по киевскому времени», — сказал он во время заседания контактной группы в Минске. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметили в Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики, там готовы соблюдать новое перемирие.

«Надеемся, что украинская сторона ответственно подойдёт к выполнению взятых на себя обязательств и не сорвёт очередное перемирие, как это было в предыдущие разы», — цитирует агентство представителя ведомства.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва поддерживает скорейшее согласование «хлебного перемирия» в Донбассе на предстоящем заседании контактной группы.