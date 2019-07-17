Контактная группа по Донбассу согласовала новое перемирие
- РИА Новости
«Трёхсторонняя контактная группа согласовала заявление о подтверждении полной приверженности прекращению огня с 21 июля, 00:01 по киевскому времени», — сказал он во время заседания контактной группы в Минске. Его слова приводит РИА Новости.
Как отметили в Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики, там готовы соблюдать новое перемирие.
«Надеемся, что украинская сторона ответственно подойдёт к выполнению взятых на себя обязательств и не сорвёт очередное перемирие, как это было в предыдущие разы», — цитирует агентство представителя ведомства.
Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва поддерживает скорейшее согласование «хлебного перемирия» в Донбассе на предстоящем заседании контактной группы.