Россия выступает за скорейшее согласование «хлебного перемирия» в Донбассе

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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва поддерживает скорейшее согласование «хлебного перемирия» в Донбассе на предстоящем заседании контактной группы.
Россия выступает за скорейшее согласование «хлебного перемирия» в Донбассе
  • РИА Новости

«Поддерживаем скорейшее согласование сторонами «хлебного перемирия» на предстоящем 17 июля заседании контактной группы», — цитирует РИА Новости Лукашевича.

По его словам, «как показывает практика предыдущих перемирий, с началом их действия количество обстрелов и жертв заметно снижалось».

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что один населённый пункт на юге региона находится «на грани полного уничтожения».

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