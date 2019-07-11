Россия выступает за скорейшее согласование «хлебного перемирия» в Донбассе

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва поддерживает скорейшее согласование «хлебного перемирия» в Донбассе на предстоящем заседании контактной группы.

РИА Новости

«Поддерживаем скорейшее согласование сторонами «хлебного перемирия» на предстоящем 17 июля заседании контактной группы», — цитирует РИА Новости Лукашевича. По его словам, «как показывает практика предыдущих перемирий, с началом их действия количество обстрелов и жертв заметно снижалось». Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что один населённый пункт на юге региона находится «на грани полного уничтожения».