Россия выступает за скорейшее согласование «хлебного перемирия» в Донбассе
- РИА Новости
«Поддерживаем скорейшее согласование сторонами «хлебного перемирия» на предстоящем 17 июля заседании контактной группы», — цитирует РИА Новости Лукашевича.
По его словам, «как показывает практика предыдущих перемирий, с началом их действия количество обстрелов и жертв заметно снижалось».
Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что один населённый пункт на юге региона находится «на грани полного уничтожения».