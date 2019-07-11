В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации на линии соприкосновения

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что один населённый пункт на юге региона находится «на грани полного уничтожения».
В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации на линии соприкосновения
  • Reuters

Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы ДНР.

«На некоторых участках ситуация ухудшилась критически. В частности, село Красноармейское на юге республики в результате непрекращающихся обстрелов оказалось на грани полного уничтожения», — заявил Пушилин.

Он сообщил, что за последние несколько дней по этому населённому пункту украинские военные выпустили 71 артиллерийский снаряд калибра 152 мм, повреждения получили 30 жилых домов, школа и трансформаторная подстанция.

Пушилин также заявил, что с момента вступления в должность нынешнего украинского лидера ранения различной степени тяжести в результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины получили 22 мирных жителя, из них трое детей и девять женщин.

«А сегодня при очередном обстреле посёлка Гольмовского на окраине Горловки осколочное ранение в сердце, несовместимое с жизнью, получила пожилая женщина», — рассказал глава ДНР.

Он отметил, что это «первая смерть на счету и на совести нового украинского президента».

Ранее Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслану Хомчаку усилить активность ВСУ по обезвреживанию «диверсионных групп» в Донбассе в связи с обстрелом в Гранитном.

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