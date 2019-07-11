В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации на линии соприкосновения

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что один населённый пункт на юге региона находится «на грани полного уничтожения».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы ДНР.

«На некоторых участках ситуация ухудшилась критически. В частности, село Красноармейское на юге республики в результате непрекращающихся обстрелов оказалось на грани полного уничтожения», — заявил Пушилин.

Он сообщил, что за последние несколько дней по этому населённому пункту украинские военные выпустили 71 артиллерийский снаряд калибра 152 мм, повреждения получили 30 жилых домов, школа и трансформаторная подстанция.

Пушилин также заявил, что с момента вступления в должность нынешнего украинского лидера ранения различной степени тяжести в результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины получили 22 мирных жителя, из них трое детей и девять женщин.

«А сегодня при очередном обстреле посёлка Гольмовского на окраине Горловки осколочное ранение в сердце, несовместимое с жизнью, получила пожилая женщина», — рассказал глава ДНР.

Он отметил, что это «первая смерть на счету и на совести нового украинского президента».

Ранее Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслану Хомчаку усилить активность ВСУ по обезвреживанию «диверсионных групп» в Донбассе в связи с обстрелом в Гранитном.