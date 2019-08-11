В ДНР заявили об укреплении позиций ВСУ у фильтровальной станции

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что украинские силовики занимаются укреплением своих позиций возле Донецкой фильтровальной станции.
В ДНР заявили об укреплении позиций ВСУ у фильтровальной станции
  • © Игорь Маслов
  • РИА Новости

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Вооружённые формирования противника, используя согласованный контактной группой всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня, открыто укрепляют свои позиции в непосредственной близости от важнейшего инфраструктурного объекта — Донецкой фильтровальной станции», — цитирует представителя ДНР РИА Новости.

По его словам, ВСУ возводят дополнительные фортификационные сооружения на расстоянии 200 м от фильтровальной станции.

В ДНР добавили, что возведение фортификационных сооружений возле объекта гражданской инфраструктуры нарушает Минские соглашения.

Ранее в ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ.

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