В ДНР заявили об укреплении позиций ВСУ у фильтровальной станции
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- РИА Новости
Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Вооружённые формирования противника, используя согласованный контактной группой всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня, открыто укрепляют свои позиции в непосредственной близости от важнейшего инфраструктурного объекта — Донецкой фильтровальной станции», — цитирует представителя ДНР РИА Новости.
По его словам, ВСУ возводят дополнительные фортификационные сооружения на расстоянии 200 м от фильтровальной станции.
В ДНР добавили, что возведение фортификационных сооружений возле объекта гражданской инфраструктуры нарушает Минские соглашения.
Ранее в ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ.