В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ

В Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что ополчение ДНР уничтожило ударный беспилотник ВСУ.

«Сегодня в 11:10 нашими подразделениями ПВО уничтожен ударный беспилотный летательный аппарат, нёсший на себе гранату ВОГ-17», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве заявили, что «украинские боевики из 36-й бригады пытались провести» беспилотник «вглубь территории республики, что позволяет говорить, что основной целью врага был мирный населённый пункт Ленинское».

Ранее в пресс-службе управления Народной милиции ДНР заявили о разрешении снайперам ВС Украины открывать огонь по мирным жителям.