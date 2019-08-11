В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ

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В Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что ополчение ДНР уничтожило ударный беспилотник ВСУ.
В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ
  • РИА Новости

«Сегодня в 11:10 нашими подразделениями ПВО уничтожен ударный беспилотный летательный аппарат, нёсший на себе гранату ВОГ-17», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве заявили, что «украинские боевики из 36-й бригады пытались провести» беспилотник «вглубь территории республики, что позволяет говорить, что основной целью врага был мирный населённый пункт Ленинское».

Ранее в пресс-службе управления Народной милиции ДНР заявили о разрешении снайперам ВС Украины открывать огонь по мирным жителям.

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