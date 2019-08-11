В ДНР заявили о разрешении украинским снайперам стрелять по гражданским

В пресс-службе управления Народной милиции самопровозглашённой ДНР заявили о разрешении снайперам ВС Украины открывать огонь по мирным жителям.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу пресс-службы Даниила Безсонова.

Он сообщил о наличии указаний украинским снайперам по выбору цели огня.

«В указаниях сказано, что снайперам предоставлено право, цитирую: «самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины», — заявил он, добавив, что объектом огня может стать и военный, и гражданское лицо.

По мнению Безсонова, такие действия могут привести к активизации военных действий, а также противоречат условиям заключённого перемирия.

Ранее в ДНР заявили об отправке Киевом снайперов в Донбасс.