В ДНР заявили о разрешении украинским снайперам стрелять по гражданским

Короткая ссылка
В пресс-службе управления Народной милиции самопровозглашённой ДНР заявили о разрешении снайперам ВС Украины открывать огонь по мирным жителям.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу пресс-службы Даниила Безсонова.

Он сообщил о наличии указаний украинским снайперам по выбору цели огня.

«В указаниях сказано, что снайперам предоставлено право, цитирую: «самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины», — заявил он, добавив, что объектом огня может стать и военный, и гражданское лицо.

По мнению Безсонова, такие действия могут привести к активизации военных действий, а также противоречат условиям заключённого перемирия.

Ранее в ДНР заявили об отправке Киевом снайперов в Донбасс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить