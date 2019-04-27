В ДНР сообщили о прибытии украинских снайперов под Горловку
- РИА Новости
«По имеющейся у нас информации, на позиции 53-й механизированной бригады восточнее Новгородского прибыли снайперы. Призываем мирных жителей, проживающих на восточной окраине Горловки, быть внимательнее и осторожнее», — приводит РИА Новости слова Безсонова.
Он отметил, что снайперы получили от командования указания на стрельбу по военным и мирным жителям.
Ранее в самопровозглашённой ДНР заявили, что украинский снайпер обстрелял съёмочную группу ВГТРК.
В результате происшествия никто не пострадал.
МИД России прокомментировал обстрел журналистов ВГТРК в Донецке.