В ДНР сообщили о прибытии украинских снайперов под Горловку

Короткая ссылка
Представитель управления Народной милиции самопровозглашённой ДНР Даниил Безсонов заявил о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения в Донбассе.
В ДНР сообщили о прибытии украинских снайперов под Горловку
  • РИА Новости

«По имеющейся у нас информации, на позиции 53-й механизированной бригады восточнее Новгородского прибыли снайперы. Призываем мирных жителей, проживающих на восточной окраине Горловки, быть внимательнее и осторожнее», — приводит РИА Новости слова Безсонова.

Он отметил, что снайперы получили от командования указания на стрельбу по военным и мирным жителям.

Ранее в самопровозглашённой ДНР заявили, что украинский снайпер обстрелял съёмочную группу ВГТРК.

В результате происшествия никто не пострадал.

МИД России прокомментировал обстрел журналистов ВГТРК в Донецке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить