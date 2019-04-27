В ДНР сообщили о прибытии украинских снайперов под Горловку

Представитель управления Народной милиции самопровозглашённой ДНР Даниил Безсонов заявил о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения в Донбассе.

«По имеющейся у нас информации, на позиции 53-й механизированной бригады восточнее Новгородского прибыли снайперы. Призываем мирных жителей, проживающих на восточной окраине Горловки, быть внимательнее и осторожнее», — приводит РИА Новости слова Безсонова.

Он отметил, что снайперы получили от командования указания на стрельбу по военным и мирным жителям.

Ранее в самопровозглашённой ДНР заявили, что украинский снайпер обстрелял съёмочную группу ВГТРК.

В результате происшествия никто не пострадал.

МИД России прокомментировал обстрел журналистов ВГТРК в Донецке.