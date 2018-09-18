«Высшая степень достоверности»: как доказательства Минобороны РФ могут повлиять на ход расследования крушения MH17

Минобороны России представило доказательства вины Вооружённых сил Украины в крушении малайзийского Boeing 777, который был сбит в июле 2014 года над Донбассом. Рассекреченные документы демонстрируют, что ракета, уничтожившая самолёт, стояла на вооружении украинских сил ПВО. Также были выявлены случаи фальсификации видеодоказательств, на которых строились обвинения в адрес РФ, и обнародованы переговоры украинских военных, подтверждающие их причастность к трагедии. Киев доводы российской стороны отрицает. По мнению экспертов, публикация рассекреченных данных говорит о высшей степени достоверности документов и может изменить ход расследования, если Запад перестанет «изобретать контраргументы».

Ракета зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», которой был уничтожен пассажирский лайнер Boeing 777 рейса MH17 в небе над Донбассом, находилась на вооружении украинской армии. Об этом 17 сентября в ходе брифинга Минобороны РФ по вновь открывшимся обстоятельствам крушения самолёта малайзийских авиалиний заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Представленные вам документы и экспертные заключения значительно проясняют обстоятельства крушения Boeing MH17 в небе над Донбассом, — заявил представитель российского военного ведомства. — И являются неопровержимым доказательством того, что Украина причастна не только к самой трагедии, но и к манипулированию международным следствием».

Конашенков и его коллега, начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин, представили журналистам рассекреченную российским военным ведомством техническую документацию на ракету, которой, с большой степенью вероятности, был сбит малайзийский Boeing. Она подтверждает, что ракета, попадание которой в самолёт привело к гибели 283 пассажиров и 15 членов экипажа, стояла на вооружении ВСУ.

Беспрецедентный шаг

24 мая 2018 года в ходе брифинга в Нидерландах Совместной следственной группы, занимающейся расследованием катастрофы, были продемонстрированы фрагменты двигателя и сопла ракеты 9М38 ЗРК «Бук». Именно она, по версии следствия, сбила самолёт. Российские военные обратили внимание на то, что продемонстрированные тогда элементы ракеты содержали нанесённые на них специальные номера.

В архиве производителя ракет — Долгопрудненского научно-производственного предприятия (при СССР — Долгопрудненского машиностроительного производственного объединения. — RT) были найдены документы: паспорт на этот сопловой блок и формуляр на двигатель, позволившие точно определить бортовой номер ракеты, которой принадлежали продемонстрированные ССГ сопло и элемент двигателя.

Из формуляра на двигатель с номером 9Д131 следует, что 24 декабря 1986 года он был установлен на ракету с заводским номером 8862720. В конце 1986 года ракете 9М38 с заводским номером 2720 присвоили бортовой номер 886847379. Согласно журналу учёта принятой продукции, 29 декабря 1986 года это изделие было направлено в в/ч 20152 — 223-ю зенитно-ракетную бригаду, дислоцировавшуюся в городе Теребовля Тернопольской области Украины. После распада СССР эта бригада была включена в состав ВС Украины, а её вооружение не передавалось в другие страны.

По информации Минобороны, в 2014 году воинская часть, ставшая теперь 223-м зенитно-ракетным полком, привлекалась к АТО на востоке Украины.

Отвечая на вопросы журналистов, Минобороны РФ продемонстрировало бортовые номера на все ракеты к «Букам», попавшие в ВС России после воссоединения с Крымом в 2014 году. Ни один из них не соответствует номеру ракеты, задействованной в уничтожении MH17.

«Для профессионалов эта информация выглядит убедительной, — заявил в разговоре с RT военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. — Маркировка военных изделий — это общепринятая мировая практика. Такая маркировка помогает и в расследовании военных преступлений. Аргументы сильнейшие».

По словам эксперта, российское Минобороны пошло на беспрецедентный шаг, так как документы относятся к категории «Совершенно секретно» и должны были стать публичными через несколько десятков лет. Теперь же с ними могут беспрепятственно ознакомиться журналисты и представители Совместной следственной группы.

ЗРК "Бук" на параде в честь Дня Независимости Украины в Киеве

© Genya SAVILOV / AFP

«Это высшая степень достоверности, — добавил в интервью RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. — Министерство обороны какого ещё государства так открыто предоставляет данные, предлагает дискутировать, вместе проводить расследование?»

Причастность украинских военных

Ещё одним доказательством причастности украинской стороны к уничтожению MH17 является предоставленная Минобороны аудиозапись телефонных переговоров украинских военнослужащих в Одесской области во время учений «Рубеж-2016». Один из голосов был опознан как принадлежащий полковнику Руслану Гринчаку ВС Украины, который в 2014 году был командиром 164-й радиотехнической бригады ПВО Украины и отвечал за контроль воздушного пространства на юго-востоке страны в момент крушения малайзийского Boeing.

По словам Конашенкова, эта аудиозапись «прямо указывает на причастность Вооружённых сил Украины» к гибели самолёта. Кроме того, подозрения Минобороны вызывает тот факт, что Киев так и не обнародовал первичную радиолокационную информацию о том, что происходило в небе над Донбассом в момент крушения Boeing рейса MH17, не предоставил информацию о расположении своих ЗРК «Бук» в этот день, записи разговоров диспетчеров, а также не объяснил причины повышенной активности станций РЛС «Купол» в момент трагедии.

«У нас одна из лучших систем радиотехнической разведки, — отмечает Леонков. — Мы можем всё, что попадает в открытый эфир на Украине, дешифровать. Возможно, что у нас есть и переговоры в эфире во время уничтожения Boeing. Многое ещё предстоит обнародовать».

Признаки фальсификации

Минобороны России также продемонстрировало результаты экспертизы видеороликов, которые якобы подтверждали наличие ЗРК «Бук» на территориях, контролируемых ополченцами. Однако российские эксперты обнаружили, что видео были сфальсифицированы. Так, на роликах не соблюдается закон линейной перспективы. На записях вместо одной точки схода на горизонте — несколько: одна для ЗРК «Бук» и другая — для перевозящей её техники. Остальные — для других элементов на видео.

«Изображения тягача трейлера и «Бука» были вмонтированы в соответствующее видеоизображение Автотранспортной улицы (в г. Макеевка) при изготовлении данной видеозаписи», — констатирует анализ Минобороны.

На другом видео заметны признаки монтажа, связанные с нарушением освещения. Как сообщили в Минобороны, на одном из видео «Бук» экспортировали из ролика с низким уровнем детализации, а тягач и трейлер, на котором ЗРК якобы перевозили, — из видео с более высоким уровнем детализации.

В ведомстве отметили, что признаки фото- и видеомонтажа свидетельствуют о фальсификации, призванной возложить ответственность за трагедию на ополченцев Донбасса.

Совет по безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года демонстрирует данные технического расследования крушения рейса MH17

Reuters

© Michael Kooren

«Таким нехитрым способом фальсификации видеозаписей можно катать по улицам не только огневую установку ЗРК «Бук», но и, например, танк «Абрамс», — подчёркивается в видеоролике российского военного ведомства на фоне кадров, где трейлер, похожий на тот, что «транспортировал» «Бук», перевозит американскую бронетехнику.

Некомпетентность и «киноляпы»

Совместная следственная группа утверждает, что оружие, которым уничтожили самолёт, было якобы завезено из России. При этом аргументы, которые приводились в доказательство этой версии, практически совпадали с результатами журналистского расследования британского портала Bellingcat, основанного на информации, размещённой в социальных сетях, в том числе упомянутых Минобороны видео.

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По словам Леонкова, обвинителей России подвело незнание особенностей российских и советских вооружений. В частности, в расследовании Совместной следственной группы перепутаны маркировка завода-изготовителя и бортовой номер ракеты. После брифинга Минобороны предыдущие выводы ССГ демонстрируют некомпетентность следствия, считает эксперт.

«Люди, которые делали видеоролики, также абсолютно не понимают нашей военной техники, — отмечает Леонков. — По цифровизации и спецэффектам американцы впереди планеты всей, но если не знать тонкостей, то получаются киноляпы, которые потом выдают за документальные свидетельства».

Как отметил Кошкин, противники России «попали в ловушку».

«Сначала они продемонстрировали ракету. Заявили, что именно она сбила, но по номеру оказалось, что она стояла на вооружении ВСУ, — заявил в беседе с RT эксперт. — Вот сейчас они и начнут из этой ловушки выбираться».

В ожидании ответа

Россия с самого начала проявляла заинтересованность в помощи следствию, однако её предложения и предоставляемая Москвой информация игнорировались, на что неоднократно указывали представители российской стороны. Так, ещё в октябре 2016-го Совместной следственной группе передали данные первичной радиолокации, которые ставили под сомнение версию о запуске ракеты из района, подконтрольного ополченцам.

Месяцем ранее, в сентябре 2016-го, представители концерна «Алмаз-Антей», производящего ЗРК «Бук», обнародовали свои данные по возможным обстоятельствам катастрофы. По версии концерна, характер повреждений самолёта указывает на то, что они были произведены старой версией ракеты ЗРК «Бук», снятой с производства и не стоящей на вооружении российских Вооружённых сил. При этом такие ракеты есть на вооружении ВСУ.

Первая реакция на обвинения Минобороны России пришла из Киева. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал их «неудачным фейком Кремля». А министр обороны Украины Степан Полторак — «полной ложью».

«Теперь в ответ на детальную аргументацию российской стороны Украина обязана предоставить информацию, куда эта ракета перемещалась с 1986 года, — отмечает Леонков. — Множество предоставлено документальных аргументов. Может ли что-то подобное предъявить украинская сторона?»

Совместная следственная группа, в свою очередь, объявила, что изучит информацию, предоставленную Россией.

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Как считает Леонков, какое-то время доказательства, предъявляемые Москвой, будут игнорироваться «международным сообществом», так как страны Запада заинтересованы в поддержке Киева. Эксперт отметил, что уничтожение Boeing 777 стало удобным поводом для введения санкций против России и борьбы против «Северного потока — 2», в которой участвует британско-нидерландская компания Shell.

«Предыдущие данные России никак не восприняли на Западе, и это будет продолжаться до тех пор, пока не будет предъявлена вся цепочка — от тех, кто заказывал музыку, до непосредственных исполнителей, — отмечает Леонков. — Это кропотливая работа, и сразу все аргументы выкладывать на стол нельзя, так как тут же против них западные спецслужбы будут изобретать свои контраргументы».

По словам Кошкина, Россия постоянно реагирует на безосновательные обвинения не только по Донбассу, но и по Сирии и делу Скрипалей, предъявляя убедительные аргументы.

«Совокупность наших реакций со временем приведёт к положительному результату, — уверен политолог. — Информационная стратегия, которую проводит Минобороны, соответствует требованиям сегодняшнего дня».