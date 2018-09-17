Международная следственная группа изучит представленные Минобороны России данные по MH17

Международная следственная группа, занимающаяся расследованием крушения в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17, заявила, что приняла во внимание информацию, представленную Минобороны России.

Как отмечается, следователи изучат данные, как только их получат.

«Международная следственная группа приняла к сведению информацию, которая была сегодня впервые публично представлена властями Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что представленная Минобороны России информация по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе направлена нидерландской стороне.

В ходе брифинга представитель Минобороны России сообщил, что ракета, сбившая в Донбассе в 2014 году малайзийский Boeing, летевший рейсом МН17, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлена в воинскую часть Украинской ССР.