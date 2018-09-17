Сбившая МН17 ракета была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР

Ракета, сбившая в Донбассе в 2014 году малайзийский Boeing, летевший рейсом МН17, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. Об этом заявил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Вооружённых сил России Николай Паршин.

«Изделие произведено на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении, год изготовления — 1986. Уникальный заводской серийный номер ракеты, который присваивался производителем, — 8720», — пояснил Паршин.

Отмечается, что данная ракета после отправки на Украину на территорию России не возвращалась.

«(Ракета. — RT) 29 декабря 1986 года была отправлена железнодорожным транспортом в воинскую часть 20152. Достоверно известно, что ракета воинской частью была получена, о чём был составлен приёмный акт», — сказал Паршин.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все, кто находился на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа.