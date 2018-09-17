Эксперт прокомментировал новые данные о сбившей MH17 ракете

Военный политолог и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал в беседе с RT заявление Минобороны России о том, что ракета, которая сбила малайзийский Boeing, была отправлена на Украину в декабре 1986 года и не возвращалась в Россию после развала СССР.

«Вскрылись новые факты, которые аргументированно показывают, что Россия не имеет никакого отношения к ракете, которую запустили с земли, сбив пассажирский самолёт над Донбассом. Уже просматривается и некий яркий след, что она находилась в составе украинских вооружённых сил. Появляются новые данные, которые убедительно свидетельствуют о том, что пуск был сделан с установки, подчинённой ВСУ», — отметил Кошкин.

По словам эксперта, новые факты могут повлиять на мнение Запада, но не сразу.

«Судя по тому, как агрессивно выступают против России, как её обвиняют во всех грехах, то, конечно, мы не получим сразу сатисфакции. Мы наблюдаем это по событиям в Солсбери и в Сирии. Сразу признания не будет, но я думаю, что никак не может ни объективный суд, ни комиссия не учесть эти неопровержимые доказательства», — заключил Кошкин.

Ранее в Минобороны рассказали о том, что ракета, которая сбила малайзийский Boeing, была отправлена на Украину в декабре 1986 года и не возвращалась в Россию после развала СССР. Кроме того, были представлены доказательства монтажа на видеороликах с якобы транспортируемым российским ЗРК «Бук».