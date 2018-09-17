В Минобороны назвали сфальсифицированным видео передвижения якобы российского «Бука» по Украине

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Видео о передвижении якобы российского «Бука» по территории Украины — это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии.
В Минобороны назвали сфальсифицированным видео передвижения якобы российского «Бука» по Украине
  • РИА Новости

Об этом говорится в видеоматериалах, представленных Министерством обороны России.

«Изображения тягача, трейлера и «Бука» были вмонтированы в изображение соответствующего участка автотранспортной улицы при изготовлении данной видеозаписи», — отмечается в записи.

Уточняется, что в эпизоде, отображающем перемещение «Бука» по Луганску, также было выявлено множество признаков фальсификации видеозаписи.

Ранее в Минобороны заявили, что ракета, сбившая в Донбассе в 2014 году малайзийский Boeing, летевший рейсом МН17, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлена в воинскую часть Украинской ССР.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. 

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