В Минобороны назвали сфальсифицированным видео передвижения якобы российского «Бука» по Украине
- РИА Новости
Об этом говорится в видеоматериалах, представленных Министерством обороны России.
«Изображения тягача, трейлера и «Бука» были вмонтированы в изображение соответствующего участка автотранспортной улицы при изготовлении данной видеозаписи», — отмечается в записи.
Уточняется, что в эпизоде, отображающем перемещение «Бука» по Луганску, также было выявлено множество признаков фальсификации видеозаписи.
Ранее в Минобороны заявили, что ракета, сбившая в Донбассе в 2014 году малайзийский Boeing, летевший рейсом МН17, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлена в воинскую часть Украинской ССР.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.