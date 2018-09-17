«Передана Украине и в Россию не возвращалась»: Минобороны рассказало о принадлежности ракеты, сбившей Boeing MH17

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RT
Ракета, которая сбила малайзийский Boeing, была отправлена на Украину в декабре 1986 года и не возвращалась в Россию после развала СССР. Об этом заявило Минобороны в ходе брифинга о вновь открытых обстоятельствах крушения лайнера. Ведомство предоставило рассекреченную документацию от производителя ракеты. Кроме того, были представлены доказательства монтажа на видеороликах с якобы транспортируемым российским ЗРК «Бук». Лайнер, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли все, кто находился на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа. Согласно расследованию российского концерна «Алмаз-Антей», разработчика зенитных систем «Бук», малайзийский Boeing был сбит с территории, которая в день авиакатастрофы контролировалась украинскими силовиками. RT вёл прямую трансляцию.

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