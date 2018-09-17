Представленные Минобороны данные о крушении МН17 направлены нидерландской стороне
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«Все документы переданы нидерландской стороне... Мы хотели бы, чтобы совместная следственная группа не просто обратила внимание на эти данные, но и использовала их в своей работе», — сказал Конашенков.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ракета, сбившая в Донбассе в 2014 году малайзийский Boeing, летевший рейсом МН17, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлена в воинскую часть Украинской ССР.