Представленные Минобороны данные о крушении МН17 направлены нидерландской стороне

Представленная Минобороны России информация по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе направлена нидерландской стороне. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

«Все документы переданы нидерландской стороне... Мы хотели бы, чтобы совместная следственная группа не просто обратила внимание на эти данные, но и использовала их в своей работе», — сказал Конашенков.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ракета, сбившая в Донбассе в 2014 году малайзийский Boeing, летевший рейсом МН17, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлена в воинскую часть Украинской ССР.