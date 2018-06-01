«Никому не нужна правда»: почему Украину не привлекают к ответственности по делу о крушении Boeing 777 в Донбассе

В Нидерландах выступили с инициативой привлечь Украину к ответственности по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года. Накануне глава Минтранса Малайзии призвал не обвинять Россию в авиакатастрофе, не имея доказательств. В Совфеде РФ назвали подобные заявления положительной тенденцией. Как добавили в Госдуме, необходимость более детального расследования признаёт всё большее число специалистов. Ранее международные следователи обнародовали свою версию: самолёт якобы был сбит из ЗРК «Бук», принадлежащего России. Нидерланды и Австралия выступили за признание ответственности Москвы в авиакатастрофе, не приведя никаких доказательств. В МИД РФ сочли заявления следователей голословными. Как добавили в Минобороны, российско-украинскую границу никогда не пересекали зенитно-ракетные комплексы ВС РФ.

Депутаты нижней палаты парламента Нидерландов предложили провести полноценное расследование роли Украины в крушении малайзийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года.

Члены голландских фракций «Партия свободы» и «Форум за демократию» указали, что Киев должен стать фигурантом расследования. В частности, как указали авторы инициативы, если у СБУ, как они заявляют, были данные о передвижении ЗРК «Бук», Киев был обязан закрыть воздушное пространство Украины, поскольку была очевидна угроза для гражданской авиации. Также подчёркивается, что на данном этапе у следствия нет претензий к Украине из-за того, что она входит в состав Совместной следственной группы (ССГ) наряду с Австралией, Бельгией, Нидерландами и Малайзией.

Несмотря на это, как заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, для привлечения властей Киева к ответственности нет достаточных юридических оснований. При этом он не исключил возможности привлечения Украины к ответственности в будущем.

«Для этого нет серьёзных правовых оснований, но кабинет министров ничего не исключает», — заявил он.

Как отметил голландский министр, если в данных ССГ будут обнаружены упущения и неточности, правительство может провести собственное расследование, но в данный момент, не имея каких-либо доказательств, инициировать подобный процесс не представляется возможным.

Отметим, что ранее на этой неделе Блок выступал на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом ситуации на Украине, в ходе которого в том числе призвал Россию взять на себя ответственность за крушение MH17.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок

AFP

© Bart MAAT

При этом министр транспорта Малайзии Энтони Лок не согласен с голландской стороной. По его словам, «нельзя просто взять и показать пальцем на Россию».

«Нет доказательств, позволяющих обвинить Россию на основе данных Совместной следственной группы (ССГ)», — цитирует его Channel News Asia.

«Это только начало»

По словам политолога и публициста Леонида Крутакова, заявление главы Минтранса Малайзии о недопустимости обвинений в адрес России — совершенно справедливо, поскольку пока есть только политические заявления, а не конкретные доказательства вины. Он также считает нулевой вероятность того, что Москва будет привлечена в качестве полноценного участника расследования.

«Такой вероятности нет, потому что никому не нужна правда в этой истории. Они её уже придумали и озвучили. Никто от неё не откажется. Признание реальной ситуации и нахождение настоящих виновных возможно только в том случае, если произойдёт кардинальная смена власти, политики и на Украине, и в Европе», — подчеркнул он в беседе с RT.

Эксперт отметил, что за обвинениями в адрес России скрывается политический заказ. При этом вина властей Украины безоговорочна с учётом того, что катастрофа произошла в воздушном пространстве страны.

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«Что касается Украины, она по факту виновата. Произошло это в небе Украины. Ведь Донецк и Луганск мы же по-прежнему считаем украинской территорией. Как ни крути, украинские власти виноваты прямым ли или косвенным образом в том, что произошла трагедия в небе над их территорией», — заключил он.

Заявления нидерландских парламентариев и малайзийского министра также вызвали положительную реакцию в Москве. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT отметил, что подобные действия говорят о снижении градуса «голословных обвинений» с учётом различных инсинуаций с украинской стороны.

«На мой взгляд, есть позитивная тенденция. Голословные обвинения постепенно ослабевают, потому что появилось мнение министра транспорта Малайзии, который не нашёл вины России в представленных доказательствах. Сейчас глава МИД Нидерландов заявил, что не исключает вины Украины. И я думаю, это только начало. По мере выкрутасов, которые совершает Киев в последнее время, всё меньше и меньше доверия украинским властям. Они ведь до сих пор не передали данные переговоров диспетчеров», — сказал он.

Сенатор также отметил, что поиск «русского следа» во всех международных скандалах, включая дело об отравлении Скрипалей в Великобритании, связан с желанием ряда государств подорвать авторитет и имидж России.

«Это целый набор антироссийских штучек, которые направлены против авторитета нашей страны... Желание ряда стран, которые не испытывают к нам тёплых чувств, сдержать Россию. Тем не менее наша страна будет выше этого», — подчеркнул он.

«Пересмотр подхода»

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с RT также подчеркнул участившиеся заявления о необходимости всестороннего расследования авиакатастрофы, что подразумевает использование информации, которой располагает Москва.

«Всё больше и больше специалистов признают необходимость более детального расследования этого инцидента. Мне кажется, что многие из них слышат позицию России, у которой есть определённая информация и своё видение, однако эти данные никто не воспринимает. Многие, наверное, задумались о той информации, что получали и использовали из рук украинской стороны. На сегодняшний день они, возможно, хотят пересмотреть определённые вещи, что, в частности, потребует информацию российской стороны», — подчеркнул Чепа.

Он также указал на действия украинских властей, которые могут завершиться привлечением Киева к ответственности за крушение MH17, отметив, что страна не закрывала воздушный коридор над зоной боевых действий. При этом депутат назвал неправильным подход Нидерландов и Австралии, которые возложили вину за авиакатастрофу на Россию.

«То, что обвинили Россию, — это нарушение всех мыслимых международных прав. Всё это неправильно. Нельзя обвинять никакую страну, будь то Украина или Россия, не разобравшись. Подход с обоюдными обвинениями неправилен. Нужно провести тщательный анализ и всестороннее расследование и после этого делать заключения», — считает депутат.

Противоречивое расследование

На прошлой неделе Совместная следственная группа (ССГ) обнародовала промежуточные итоги уголовного расследования. Следователи заявили, что зенитный ракетный комплекс «Бук», из которого, предположительно, сбили самолёт, якобы принадлежал российским ВС.

При этом, основываясь на выводах ССГ, Нидерланды и Австралия предприняли действия «по формальному признанию ответственности России». Они также призвали Москву вступить в переговоры для поиска подходящего решения.

В МИД России отметили, что в докладе была проигнорирована оказанная страной помощь, в частности, предоставление значительного объёма информации. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что «голословные обвинения» в адрес российской стороны не были подкреплены достоверными данными. Так, международные следователи использовали информацию, сфабрикованную блогерами агентства Bellingcat, которые уже были уличены в подтасовках фактов.

Также по теме «Опираются на подделки»: в Минобороны РФ опровергли выводы голландских следователей по делу MH17 Ни один зенитно-ракетный комплекс ВС РФ не пересекал границу с Украиной. Об этом сообщили в Минобороны России. Так в ведомстве...

При этом в Минобороны РФ добавили, что «ни одного зенитного ракетного комплекса Вооружённых сил Российской Федерации российско-украинскую границу никогда не пересекало». Также в оборонном ведомстве указали на то, что все ракеты, на которых мог стоять двигатель, продемонстрированный международными следователями, были утилизированы.

Кроме того, российский президент Владимир Путин подчеркнул нацеленность страны на участие в расследовании трагедии, однако, как он отметил, Москву в отличие от Киева не задействовали в работе Совместной следственной группы (ССГ).

«Украинская сторона там работает, несмотря на то что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия. Она работает, Россия нет», — пояснил глава государства.

17 июля 2014 года пассажирский самолёт Boeing 777 компании Malaysia Airlines выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер потерпел крушение на востоке Донецкой области, погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане десяти государств.

Согласно расследованию российского концерна «Алмаз-Антей», разработчика зенитных систем «Бук», малайзийский Boeing был сбит с территории, которая в день авиакатастрофы контролировалась украинскими силовиками.