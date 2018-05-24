МИД России назвал голословными заявления голландского прокурора о крушении MH17 на Украине

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Обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing на территории Украины, озвученные международной Совместной следственной группой, являются голословными и вызывают сожаление, заявили в МИД России.
МИД России назвал голословными заявления голландского прокурора о крушении MH17 на Украине
  • Reuters

«Налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества. Никаких доказательств, конечно же, представлено не было, если не считать красочно оформленного видеоролика, снятого на основе данных, сфабрикованных блогерами агентства Bellingcat, которые ранее уже были уличены в подтасовках фактов в поддержку гипотезы о российской причастности к крушению авиалайнера», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, дипломаты отметили, что в продемонстрированных на пресс-конференции материалах «был проигнорирован значительный объём информации, предоставленный Россией», а также ничего не говорилось об оказанной с российской стороны помощи в расследовании.

«Всё это лишь подтверждает высказанные нами ранее опасения относительно предвзятости и однобокости ведущегося расследования», — говорится в сообщении МИД.

24 мая международные следователи, занимающиеся расследованием крушения малайзийского Boeing на Украине, заявили, что зенитный ракетный комплекс «Бук», из которого, предположительно, сбили самолёт, якобы принадлежал российским ВС.

В Минобороны подчеркнули, что «ни одного зенитного ракетного комплекса Вооружённых сил Российской Федерации российско-украинскую границу никогда не пересекало».

В августе 2017 года Генпрокуратура России передала Нидерландам дополнительные материалы в связи с расследованием крушения Boeing 777 Malaysia Airlines на Украине в июне 2014 года.

Также международные следователи получили от России дополнительные данные с радаров в момент крушения самолёта.

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