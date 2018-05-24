Минобороны России ответило на заявление голландского прокурора о крушении MH17 на Украине

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Минобороны России прокомментировало заявление голландского прокурора Фреда Вестербеке о крушении MH17 на Украине. По итогам работы следственной группы было заявлено, что зенитный ракетный комплекс «Бук», из которого, предположительно, сбили самолёт, якобы принадлежал российским ВС.
Минобороны России ответило на заявление голландского прокурора о крушении MH17 на Украине
  • Reuters

«Минобороны России как в первые часы после трагедии, так и в дальнейшем официально опровергло инсинуации украинской стороны о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе в небе Украины и доводило соответствующие доказательства голландской следственной группе», — заявили в российском ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что «ни одного зенитного ракетного комплекса Вооружённых сил Российской Федерации российско-украинскую границу никогда не пересекало».

«Вызывает озабоченность нацеленность голландского следствия на обоснование своих выводов за счёт использования только изображений из социальных сетей, подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом «часть использованных в ходе брифинга изображений, подготовленных украинскими спецслужбами, ранее не раз демонстрировались псевдорасследователями из Bellingcat».

«Данные фейки были дезавуированы и опровергнуты российскими экспертами», — заявили в Минобороны.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в разговоре с RT прокомментировал заявление голландского прокурора о том, что совместная следственная группа значительно продвинулась в расследовании крушения MH17 на Украине в июле 2014 года. По словам прокурора, следствие находится на последней стадии, однако говорить, когда дело дойдёт до суда, преждевременно.

В октябре 2017 года сообщалось, что власти Нидерландов не станут рассекречивать часть документов по расследованию катастрофы малайзийского Boeing MH17, которая произошла на востоке Украины в июле 2014 года.

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