Минобороны России ответило на заявление голландского прокурора о крушении MH17 на Украине

Минобороны России прокомментировало заявление голландского прокурора Фреда Вестербеке о крушении MH17 на Украине. По итогам работы следственной группы было заявлено, что зенитный ракетный комплекс «Бук», из которого, предположительно, сбили самолёт, якобы принадлежал российским ВС.

«Минобороны России как в первые часы после трагедии, так и в дальнейшем официально опровергло инсинуации украинской стороны о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе в небе Украины и доводило соответствующие доказательства голландской следственной группе», — заявили в российском ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что «ни одного зенитного ракетного комплекса Вооружённых сил Российской Федерации российско-украинскую границу никогда не пересекало».

«Вызывает озабоченность нацеленность голландского следствия на обоснование своих выводов за счёт использования только изображений из социальных сетей, подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом «часть использованных в ходе брифинга изображений, подготовленных украинскими спецслужбами, ранее не раз демонстрировались псевдорасследователями из Bellingcat».

«Данные фейки были дезавуированы и опровергнуты российскими экспертами», — заявили в Минобороны.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в разговоре с RT прокомментировал заявление голландского прокурора о том, что совместная следственная группа значительно продвинулась в расследовании крушения MH17 на Украине в июле 2014 года. По словам прокурора, следствие находится на последней стадии, однако говорить, когда дело дойдёт до суда, преждевременно.

В октябре 2017 года сообщалось, что власти Нидерландов не станут рассекречивать часть документов по расследованию катастрофы малайзийского Boeing MH17, которая произошла на востоке Украины в июле 2014 года.