В Госдуме прокомментировали заявление голландского прокурора о крушении MH17 на Украине

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в разговоре с RT прокомментировал заявление голландского прокурора Фреда Вестербеке о том, что совместная следственная группа (ССГ) значительно продвинулась в расследовании крушения MH17 на Украине в июле 2014 года. По словам прокурора, следствие находится на последней стадии, однако говорить о том, когда дело дойдёт до суда, преждевременно.

«Прежде чем говорить о расследовании крушения этого самолёта, необходимо сказать, что сейчас попытки демонизировать и опорочить Россию очень участились. Но, к сожалению, западные страны не пытаются подтвердить свои обвинения, они высосаны из пальца и бездоказательны, а затянувшееся расследование направлено на очернение России. Наши коллеги не представляют каких-либо доказательств», — сказал Красов.

Ранее на пресс-конференции голландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что совместная следственная группа сильно продвинулась в расследовании крушения MH17 на Украине в июле 2014 года, однако пока воздерживается от комментариев относительно того, кто и почему сбил Boeing.

По итогам работы следственной группы было заявлено, что зенитный ракетный комплекс «Бук», из которого, предположительно, сбили самолёт, якобы принадлежал российским ВС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона оказывает содействие нидерландским следователям по расследованию крушения в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17. Он отметил, что Россия отвечает «на все без исключения запросы голландской прокуратуры в рамках предоставления правовой помощи».

В конце августа сообщалось, что Генпрокуратура России передала Нидерландам дополнительные материалы в связи с расследованием крушения Boeing 777 Malaysia Airlines на Украине в июне 2014 года.

В ведомстве отметили, что Россия повторно направила данные, переформатировав их в запрашиваемый голландской стороной вид (ASTERIX) и приложив детальные инструкции по работе с ними, так как ранее «нидерландская сторона сообщила о затруднениях при расшифровке представленных Российской Федерацией в октябре 2016 года первичных радиолокационных данных о воздушной обстановке в момент крушения лайнера».

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все, кто находился на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа.