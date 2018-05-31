Лукашевич: выводы по MH17 основаны на сомнительных данных

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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил об отсутствии транспарентности в расследовании крушения на Украине малайзийского Boeing.
Лукашевич: выводы по MH17 основаны на сомнительных данных
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«По вопросу о проведении расследования авиакатастрофы за всё время с 2014 года не было ни одного специального брифинга в Совете Безопасности ООН. Почему не обеспечена транспарентность расследования?» — заявил Лукашевич.

По его словам, выводы по MH17 основаны на сомнительных данных, а реальных доказательств нет.

«Расследование основывается на сомнительных изысканиях в соцсетях так называемых блогеров агентства Bellingcat, которые ранее уже были уличены в подтасовках фактов... Где хоть какие-то реальные доказательства, помимо отретушированных фотографий с сомнительного сайта? Ведь голландские эксперты были на месте трагедии, общались с местными жителями, собирали материалы. Обнародуйте их», — добавил Лукашевич.

Кроме того, он считает абсурдными все призывы к России взять ответственность за крушение.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности прокомментировал расследование Совместной следственной группой крушения малайзийского Boeing на Украине и призвал к проведению заслуживающего доверия расcледования крушения MH17.

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