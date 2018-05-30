Небензя призвал к проведению заслуживающего доверия расcледования крушения MH17

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности прокомментировал расследование Совместной следственной группой (ССГ) крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.

«Наше отношение к трагедии спустя четыре года нисколько не изменилось: мы возмущены этим ужасным происшествием, глубоко скорбим о жертвах и сочувствуем их родным и близким», — отметил он.

При этом дипломат заявил, что российская сторона настаивает на проведении заслуживающего доверия расследования катастрофы, а также добавил, что все причастные к трагедии должны быть определены на основе соответствующих доказательств и привлечены к ответственности.

«Вместо того, чтобы в должной степени учесть конкретные и неоспоримые факты, ССГ манипулирует данными соцсетей, подлинность которых проверить невозможно. Более того, ещё до завершения расследования Группа запустила цепную реакцию обвинений в адрес России в духе британского «хайли лайкли», — добавил Небензя.

По его словам, всё это свидетельствует о нежелании всерьёз заниматься следствием и подтверждает идеологическую и политическую подоплёку поиска виновных.

Небензя также заявил, что учитывая то, какие методы используют отдельные государства, Россия может доверять только результатам тех расследований, полноправным участником которых она является.

Ранее российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума также прокомментировал расследование крушения самолёта.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.

Погибли все, кто находился на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа.