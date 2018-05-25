В Минобороны опровергли заявления Bellingcat по делу о крушении MH17 на Украине

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В Минобороны России опровергли заявления Bellingcat по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.
В Минобороны опровергли заявления Bellingcat по делу о крушении MH17 на Украине
  • Reuters

«В Минобороны России ознакомились с очередным вбросом британских псевдорасследователей из Bellingcat и примкнувшего к ним российского либерального оппозиционера-политолога о якобы причастности к катастрофе малайзийского Boeing в небе Украины в 2014 году российских военнослужащих», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Как заявили в ведомстве, «удручающие своей глупостью домыслы «расследователей» основываются на фейке, имитирующем радиоперехват разговора неустановленных лиц, который был опубликован СБУ ещё 18 июля 2014 года.

Отмечается, что упомянутые в тексте Bellingcat офицеры давно были уволены с военной службы и ведомству неизвестно о роде их занятий вне ВС.

В Минобороны подчеркнули, что другие «улики» также не выдерживают никакой критики.

«Прежде всего это касается «данных» из какой-то «телефонной базы» прекратившего свою деятельность интернет-магазина о доставке «маски для бега» в штаб-квартиру ГРУ. За подобными «доказательствами» даже неспециалист без труда узнает оперативный почерк и убогий интеллект представителей Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что МИД России назвал голословными заявления голландского прокурора о крушении MH17 на Украине.

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