«Ощущение дежавю»: в России отвергли обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе

Россия не имеет никакого отношения к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин. Москва не готова доверять итогам расследования, которое было проведено без участия российских специалистов и носит «откровенно предвзятый характер». Накануне Совместная следственная группа представила промежуточные выводы об обстоятельствах крушения лайнера. В пятницу, 25 мая, свой доклад на эту тему также представил основатель ресурса Bellingcat Элиот Хиггинс. При этом их расследование базируется на словах блогеров и данных неких интернет-ресурсов. Ранее Bellingcat и его главу неоднократно уличали в ложных заявлениях о крушении Boeing.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ в очередной раз подчеркнул, что Москва непричастна к катастрофе на востоке Украины, которая произошла в июле 2014 года, когда в Донецкой области потерпел крушение малайзийский Boeing, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

«Нет, конечно. Повторяю, там несколько версий, в том числе и версия, что это ракета украинской армии, и самолёт, и так далее. Но повторяю, нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов, и не будет такого без нашего полноценного участия в расследовании», — сказал Путин, отвечая на вопрос, принадлежала ли ракета, сбившая Boeing, России.

Кроме того, Путин отметил, что Украина не выполнила своих обязательств и не закрыла своё воздушное пространство во избежание подобных инцидентов. Как напомнил российский лидер, ранее российский самолёт, следовавший из Израиля, был сбит украинской стороной, которая сначала отказывалась признать вину, а затем не стала выплачивать семьям погибших компенсации.

В Москве также подчеркнули, что Амстердам не привёл никаких доказательств в поддержку версии о том, что «Бук», сбивший малайзийский Boeing в Донбассе, был привезён с территории Российской Федерации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после телефонного разговора с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком.

«Я сегодня разговаривал, мне звонил министр Нидерландов, сказал то, что уже известно, —что прокурор вышел на новый уровень расследования. Что у них практически нет сомнений, что «Бук» приехал с территории Российской Федерации», — приводит слова Лаврова РИА Новости.

Министр напомнил коллеге, что Россия «больше, чем кто бы то ни было, сотрудничала с этим следствием». По словам Лаврова, Москва передала «множество фактической информации, включая первичные данные с радаров», а также отвечала на «все запросы о правовой помощи со стороны нидерландской прокуратуры». Ситуация «очень напоминает дело Скрипалей», отметил глава МИД России.

Reuters

«Когда сказали: «Highly likely это русские». А Скотленд-Ярд заявил, что следствие продолжается и до сих пор не завершено. Так что какое-то складывается ощущение дежавю», — заметил министр.

Кроме того, по сообщению российского МИД, Лавров указал на «явно предвзятый и односторонний характер расследования». Российский министр также отметил другие «упущения и нестыковки в версии, которой придерживаются власти Нидерландов».

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Расследование, которое производилось в Нидерландах следственной группой, не включало в себя российскую сторону, хотя украинская сторона была представлена», — сказал он.

В четверг, 24 мая, Совместная следственная группа представила промежуточные результаты своего расследования об обстоятельствах крушения малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17, на востоке Украины в июле 2014 года. В докладе следователей утверждается, что лайнер был якобы сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

«Своя правда»



В пятницу, 25 мая, основатель Bellingcat Элиот Хиггинс и сотрудник российского представительства издания The Insider Роман Доброхотов провели пресс-конференцию в связи с расследованием крушения Boeing 777 Malaysia Airlines на Украине 17 июля 2014 года. В рамках мероприятия, посвящённого озвученным в Нидерландах обвинениям в адрес России, организаторы пообещали «пролить свет на произошедшие события».

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При этом выступление Хиггинса и Доброхотова свелось к разбору биографии двух человек, которые, по их предположению, якобы несут ответственность за крушение пассажирского лайнера. За основу доклада были взяты публикации в интернете, заявления блогеров, неподтверждённые аудиозаписи и личные телефонные звонки.

Под подозрение активистов попали «российский генерал Николай Фёдорович Ткачёв», который, как они полагают, использовал позывной Дельфин, и мужчина с позывным Ореон, под которым якобы скрывается Олег Владимирович Иванников. При этом в телефонных разговорах он по неназванным причинам именуется «Андрей Иванович».

По словам Хиггинса, некий Ореон якобы «принимал участие в транспортировке «Бука». Так, была представлена аудиозапись, на которой происходит общение двух человек. Правда, на ней по каким-то причинам генерала называют не Николай Фёдорович, а Фёдор Николаевич.

«Здравствуйте, Фёдор Николаевич. А вы что, собираетесь сюда? Я бы так неосмотрительно не поступал», — говорится в представленном телефонном разговоре.

В дальнейшем Хиггинс заявил, что «настоящий прорыв в расследовании» произошёл, когда они получили информацию от оператора связи Life. «Нам удалось связаться с украинским журналистом, который имел доступ к записям телефонного оператора» и добыл четыре российских номера, на которые совершались звонки.

Далее «расследование» проводилось в интернете — активисты «пробивали номера через телефонные базы».

«Андрей Иванович ГРУ от Хаски». «Хаски» — это не российский рэпер, а диверсионно-разведывательная группа, на веб-сайте которой указано, что цель деятельности — противодействие украинским военнослужащим» — заметил основатель Bellingcat, подкрепив свои слова скриншотом страницы в соцсети «ВКонтакте». Отметим, что в сообществе «тайной группы» в популярной соцсети последняя запись датирована 11 января 2016 года, а подписаны на неё чуть более 300 человек.

Ещё одним объектом «расследования» стал некий Олег Владимирович Иванников, который «очень много писал в интернете на тему конфликтов на Кавказе, а также между Грузией и Южной Осетией в 2012—2013 годы». Он якобы занимал должность директора одного из аналитических центров по Кавказу, а также называл себя экспертом по средствам ПВО. По публикации южноосетинского блогера активисты установили связь Иванникова с бывшим министром Южной Осетии Андреем Ивановичем Лаптевым.

Далее Хиггинс сослался на бывшего главу МИД Южной Осетии Давида Санакоева. Тот якобы подтвердил, что голос Ореона на аудиозаписи о транспортировке «Бука» принадлежит его экс-коллеге. При этом аудитории так и не представили никаких объективных данных, которые подтвердили бы сходство голосов Ореона и Лаптева.

Как добавил Хиггинс, отсутствие фотографий и интервью у Лаптева за четыре года его деятельности в правительстве Южной Осетии стало ещё одним «доказательством». По версии активиста, Иванников под именем Лаптева начал действовать в 2004 году, когда приехал в Южную Осетию. Спустя четыре года он якобы возглавил добровольческий отряд в военном конфликте с Грузией.

Также «расследование» обнаружило в открытом доступе в интернете базу данных некоего обанкротившегося интернет-магазина. В ней якобы оказались контакты Олега Иванникова. Активисты каким-то образом также узнали, что в сентябре 2017 года мужчина якобы купил «маску для бега в горах». По данным Bellingcat, тогда он заказал доставку по несуществующему адресу в Москве — улица Полины Осипенко, 76. Хиггинс полагает, что на самом деле курьер приезжал в расположенную недалеко от этой улицы штаб-квартиру ГРУ.

Также «расследование» установило, что Иванников пользуется приложением WhatsApp. Последний раз онлайн он якобы был замечен 17 мая.

Ранее организацию Bellingcat неоднократно уличали в публикациях ложных сведений о катастрофе в Донбассе. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала на сомнительные источники данных активистов.

«У российской стороны вызывает недоумение то, как СМИ Нидерландов, в том числе близкие к правительству, распространяют вбросы британской организации под названием Bellingcat по поводу причастности российского руководства к гибели авиарейса МН17 в июле 2014 года в небе над Донбассом. В качестве доказательств на страницах публикуются какие-то мутные фотоснимки непонятного происхождения, тиражируются ссылки на записи неких телефонных переговоров и переписку в социальных сетях неустановленных лиц. Ничего нового, собственно говоря, в приёмах Bellingcat нет: в том, что касается России, они не только всегда использовали подобного рода источники информации, но и сами стряпали фальшивки и сбрасывали их», — заявила Захарова.

«Голландское замалчивание»

В Минобороны РФ опровергли обвинения голландских следователей в причастности России к крушению малайзийского Boeing на востоке Украины в июле 2014 года.

Российское военное ведомство указывает, что одним из аргументов следователей является продемонстрированная на пресс-конференции уцелевшая обшивка двигателя зенитной ракеты комплекса «Бук».

Reuters

«Однако о дате и месте обнаружения данного двигателя или лицах, передавших данный агрегат следственной комиссии, выступавшие предпочли умолчать», — отмечается в пресс-релизе Минобороны РФ.

Эти данные являются ключевыми для следствия: нанесённый на двигатель ракеты серийный номер однозначно указывает, что данный агрегат был произведён в 1986 году в Советском Союзе. Гарантийный же срок эксплуатации зенитных ракет данного типа составляет 15 лет. Но предприятие-изготовитель может продлить предельный срок ещё на 5 лет, но не более двух раз. Таким образом, после 25 лет эксплуатации ракеты подлежат списанию и утилизации «из-за небезопасности пороховых зарядов двигателей».

Таким образом, можно подсчитать предельный срок эксплуатации ракеты, двигатель от которой был продемонстрирован голландской комиссией. Это был 2011 год — после этой даты «все ракеты данного года выпуска были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию», поясняет российское военное ведомство. Так функционирует система российских подразделений ПВО, которые получают необходимое и исправное ракетное оружие от единственного предприятия-изготовителя, расположенного в России.

«В то же время с момента прекращения существования СССР в 1991 году и последовавшего раздела военного имущества на Украину, получившую в собственность около 20 дивизионов ЗРК «Бук», не было поставлено ни одной новой зенитной ракеты. Таким образом, единственной причиной умышленного замалчивания голландской следственной комиссией источника происхождения показанного ракетного двигателя 1986 года выпуска является его более чем вероятная принадлежность украинским вооружённым силам», — заключили в Минобороны РФ.

Российское расследование

Ранее российский концерн «Алмаз-Антей», разработчик зенитных систем «Бук», провёл собственное расследование. Был проведён натурный эксперимент, проходивший в два этапа. Специалисты предприятия взорвали ракету 9М38М1 сначала рядом с макетом Boeing 777, а потом — со списанным Ил-86. Фотоматериалы эксперимента доказывают, что поражающие элементы из боевой части ракеты 9М38М1 оставляют на корпусе самолёта характерные пробоины «в форме бабочки», которых нет на обломках фюзеляжа малайзийского Boeing.

Кроме того, специалисты концерна «Алмаз-Антей» подтвердили, что самолёт был обстрелян не из указанного Советом по безопасности Нидерландов (СБН) квадрата, а из района населённого пункта Зарощенское, который в день катастрофы контролировали украинские военные. Интересно, что это село расположено вне зоны, отмеченной на карте в докладе, предоставленном голландским следствием. Специалисты из Нидерландов утверждают, что якобы отметили зону возможного запуска с учётом информации, предоставленной концерном «Алмаз-Антей».

Напомним, 17 июля 2014 года пассажирский самолёт Boeing 777 компании Malaysia Airlines выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер потерпел крушение на востоке Донецкой области, погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане десяти государств.