Лавров указал министру Нидерландов на предвзятый характер расследования крушения MH17

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора указал своему нидерландскому коллеге на предвзятый характер расследования крушения MH17 на Украине в 2014 году.
Лавров указал министру Нидерландов на предвзятый характер расследования крушения MH17
  • Reuters

«С.В. Лавров указал на явно предвзятый и односторонний характер расследования, которое уклонилось от оценки самого факта незакрытия авиационными властями Украины воздушного пространства над зоной конфликта, не потребовало от украинской стороны данных воздушного контроля, не провело допрос диспетчера, сопровождавшего рейс МН17. Указал на другие упущения и нестыковки в версии, которой придерживаются власти Нидерландов», — говорится в сообщении российского МИД.

Ранее Лавров заявил, что в ходе телефонного разговора обсудил с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком расследование крушения MH17.

В МИД России также заявили, что обвинения в причастности Москвы к крушению малайзийского Boeing на территории Украины, озвученные международной Совместной следственной группой, являются голословными и вызывают сожаление.

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