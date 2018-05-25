Лавров обсудил с главой МИД Нидерландов расследование крушения MH17

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе телефонного разговора обсудил с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком расследование крушения Boeing MH17. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я сегодня разговаривал, мне звонил министр Нидерландов, сказал то, что уже известно, что прокурор вышел на новый уровень расследования. Что у них практически нет сомнений, что «Бук» приехал с территории Российской Федерации», — сказал Лавров.

При этом он отметил, что нидерландский министр «никаких фактов не привёл».

«Сказал, что они не хотят, чтобы Российская Федерация помогла эти факты установить на основе ничем не подкреплённых подозрений», — заявил российский министр.

По его словам, он напомнил своему коллеге, что «Россия больше, чем кто бы то ни было, сотрудничала с этим следствием».

«Мы передали все подробнейшие данные в Нидерланды. Мы дали множество фактической информации, включая первичные данные с радаров, которые работали в Ростовской области в тот трагический день. И многое другое мы передавали, ответили на все запросы о правовой помощи со стороны нидерландской прокуратуры», — сказал Лавров.

Глава МИД России отметил, что всё это «очень напоминает дело Скрипалей».

«Когда сказали: «Highly likely это русские». А Скотленд-Ярд заявил, что следствие продолжается и до сих пор не завершено. Так что какое-то складывается ощущение дежавю», — добавил министр.

Ранее стало известно, что Нидерланды и Австралия призвали Россию начать переговоры «для установления справедливости» в деле о крушении Boeing рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года.

В октябре 2017 года представитель Государственного совета Нидерландов Герт-Ян Клапвик заявил, что власти страны не станут рассекречивать часть документов по расследованию катастрофы малайзийского Boeing MH17, которая произошла на востоке Украины в июле 2014 года.