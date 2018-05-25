Нидерланды и Австралия призвали Россию к переговорам по делу о крушении MH17

Короткая ссылка
Нидерланды и Австралия призвали Россию начать переговоры «для установления справедливости» в деле о крушении Boeing рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года.
Нидерланды и Австралия призвали Россию к переговорам по делу о крушении MH17
  • Reuters

«Нидерланды и Австралия сегодня призвали Россию вступить в переговоры, нацеленные на поиск решения, которое установит справедливость в связи со страшными страданиями и ущербом от крушения MH17», — говорится в заявлении на сайте правительства Нидерландов.

Отмечается, что «правительство сейчас предпринимает следующий шаг по формальному признанию ответственности России».

Ранее стало известно, что международное следствие, занимающееся расследованием крушения малайзийского Boeing на Украине, запросило у российской стороны информацию о ЗРК «Бук».

В Минобороны России, в свою очередь, заявили, что все ракеты, на которых мог стоять двигатель, продемонстрированный представителями голландской комиссии по расследованию крушения малайзийского Boeing на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить