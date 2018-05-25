Нидерланды и Австралия призвали Россию к переговорам по делу о крушении MH17

Нидерланды и Австралия призвали Россию начать переговоры «для установления справедливости» в деле о крушении Boeing рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года.

«Нидерланды и Австралия сегодня призвали Россию вступить в переговоры, нацеленные на поиск решения, которое установит справедливость в связи со страшными страданиями и ущербом от крушения MH17», — говорится в заявлении на сайте правительства Нидерландов.

Отмечается, что «правительство сейчас предпринимает следующий шаг по формальному признанию ответственности России».

Ранее стало известно, что международное следствие, занимающееся расследованием крушения малайзийского Boeing на Украине, запросило у российской стороны информацию о ЗРК «Бук».

В Минобороны России, в свою очередь, заявили, что все ракеты, на которых мог стоять двигатель, продемонстрированный представителями голландской комиссии по расследованию крушения малайзийского Boeing на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года.