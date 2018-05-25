В Кремле отвергли причастность России к крушению MH17

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.

«Расследование, которое производилось в Нидерландах следственной группой, оно не включало в себя российскую сторону, хотя украинская сторона была представлена», — сказал Песков.

По его словам, не имея возможности быть полноправным участником следственной группы, Россия не знает, в какой степени можно доверять результатам этой работы.

На вопрос, отвергают ли в Кремле обвинения в причастности России к катастрофе, Песков ответил: «Безусловно».

Он добавил, что Россия изъявляла свою готовность оказать всё необходимое содействие в установлении причастных и виновных в этой трагедии.

Ранее в Минобороны России заявили, что все ракеты, на которых мог стоять двигатель, продемонстрированный представителями голландской комиссии по расследованию крушения малайзийского Boeing на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года.

24 мая стало известно, что международное следствие, занимающееся расследованием крушения малайзийского Boeing на Украине, запросило у российской стороны информацию о ЗРК «Бук».

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном также прокомментировал заявление следственной группы.