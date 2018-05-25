В Кремле отвергли причастность России к крушению MH17

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.
В Кремле отвергли причастность России к крушению MH17
  • © Maxim ZMEYEV / Reuters

«Расследование, которое производилось в Нидерландах следственной группой, оно не включало в себя российскую сторону, хотя украинская сторона была представлена», — сказал Песков.

По его словам, не имея возможности быть полноправным участником следственной группы, Россия не знает, в какой степени можно доверять результатам этой работы.

На вопрос, отвергают ли в Кремле обвинения в причастности России к катастрофе, Песков ответил: «Безусловно».

Он добавил, что Россия изъявляла свою готовность оказать всё необходимое содействие в установлении причастных и виновных в этой трагедии.

Ранее в Минобороны России заявили, что все ракеты, на которых мог стоять двигатель, продемонстрированный представителями голландской комиссии по расследованию крушения малайзийского Boeing на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года

24 мая стало известно, что международное следствие, занимающееся расследованием крушения малайзийского Boeing на Украине, запросило у российской стороны информацию о ЗРК «Бук».

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном также прокомментировал заявление следственной группы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить