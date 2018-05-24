Путин прокомментировал заявление голландского прокурора о крушении MH17 на Украине

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал заявление голландского прокурора Фреда Вестербеке о том, что Совместная следственная группа (ССГ) значительно продвинулась в расследовании крушения MH17 на Украине в июле 2014 года. По словам прокурора, следствие находится на последней стадии.
Путин прокомментировал заявление голландского прокурора о крушении MH17 на Украине
  • Reuters

«Наше отношение к этому делу такое. Мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии, но, к нашему удивлению, нас к этому расследованию не допускают. Украинская сторона там работает, несмотря на то что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия. Она работает, Россия нет», — сказал Путин.

По его словам, для того чтобы Россия приняла результаты, которые излагает комиссия, российская сторона должна принимать участие в расследовании.

«В любом случае мы будем относиться к этому внимательно, с уважением и проанализируем всё, что там изложено», — добавил российский лидер.

Ранее в российском МИД заявили, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing на территории Украины, озвученные международной ССГ, являются голословными.

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