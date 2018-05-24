Путин прокомментировал заявление голландского прокурора о крушении MH17 на Украине
- Reuters
«Наше отношение к этому делу такое. Мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии, но, к нашему удивлению, нас к этому расследованию не допускают. Украинская сторона там работает, несмотря на то что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия. Она работает, Россия нет», — сказал Путин.
По его словам, для того чтобы Россия приняла результаты, которые излагает комиссия, российская сторона должна принимать участие в расследовании.
«В любом случае мы будем относиться к этому внимательно, с уважением и проанализируем всё, что там изложено», — добавил российский лидер.
Ранее в российском МИД заявили, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing на территории Украины, озвученные международной ССГ, являются голословными.