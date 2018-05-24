Международные следователи в рамках расследования дела MH17 запросили у России данные о ЗРК «Бук»

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Международное следствие, занимающееся расследованием крушения малайзийского Boeing на Украине, запросило у российской стороны информацию о ЗРК «Бук». Об этом заявила представитель голландской прокуратуры Ейхин де Грааф.
Международные следователи в рамках расследования дела MH17 запросили у России данные о ЗРК «Бук»
  • РИА Новости

«На нынешний момент мы отправили несколько запросов российской стороне относительно принадлежности «Бука» и сегодня обратились за информацией об этом комплексе и цифрах, нанесённых на оболочку ракеты», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, российская сторона оказывает содействие Нидерландам по расследованию крушения малайзийского Boeing. При этом он добавил, что Москва не наблюдает транспарентности в расследовании данной авиакатастрофы.

В конце августа 2017 года сообщалось, что Генпрокуратура России передала Нидерландам дополнительные материалы в связи с расследованием крушения Boeing 777 на Украине в июне 2014 года.

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