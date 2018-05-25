В Минобороны России назвали сроки эксплуатации ЗРК «Бук»

В Минобороны России заявили, что все ракеты, на которых мог стоять двигатель, продемонстрированный представителями голландской комиссии по расследованию крушения малайзийского Boeing на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года.

«Одним из аргументов следователей о якобы возможной причастности Вооружённых сил России к трагедии является продемонстрированная на пресс-конференции уцелевшая обшивка двигателя зенитной ракеты комплекса «Бук», — заявили в ведомстве.

При этом в Минобороны подчеркнули, что между тем о дате и месте обнаружения данного двигателя «выступавшие предпочли умолчать».

Отмечается, что нанесённый на двигатель ракеты серийный номер говорит о том, что данный агрегат был произведён в 1986 году в Советском Союзе.

«При этом гарантийный срок эксплуатации зенитных ракет данного типа составляет 15 лет», — заявили в Минобороны.

Отмечается, что предельный срок может быть продлён ещё на 5 лет, но не более двух раз.

«После 25 лет эксплуатации все без исключения ракеты комплексов «Бук» подлежат списанию и утилизации», — сказали в оборонном ведомстве.

В сообщении говорится, что предельным сроком эксплуатации ракеты, двигатель от которой был продемонстрирован голландской комиссией, был 2011 год (1986+25), после которого все ракеты данного года выпуска были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию.

«Однако всё это безусловно касается исключительно российских подразделений ПВО, получавших и получающих необходимое и исправное ракетное оружие от единственного предприятия-изготовителя, также расположенного в России», — заявили в Минобороны.

В российском ведомстве добавили, что с момента прекращения существования СССР в 1991 году и последовавшего раздела военного имущества, на Украину, получившую в собственность около двадцати дивизионов ЗРК «Бук», не было поставлено ни одной новой зенитной ракеты.

Накануне по итогам работы международной следственной группы, занимающейся расследованием крушения MH17 на Украине, было заявлено, что зенитный ракетный комплекс «Бук», из которого, предположительно, сбили самолёт, якобы принадлежал российским ВС.

Ранее стало известно, что международное следствие, занимающееся расследованием крушения малайзийского Boeing на Украине, запросило у российской стороны информацию о ЗРК «Бук».

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал заявление следственной группы.

В российском МИД заявили, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing на территории Украины, озвученные международной ССГ, являются голословными.

В октябре 2017 года сообщалось, что власти Нидерландов не станут рассекречивать часть документов по расследованию катастрофы малайзийского Boeing MH17, которая произошла на востоке Украины в июле 2014 года.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все, кто находился на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа.