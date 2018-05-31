Малайзийский министр о расследовании крушения MH17: нельзя просто показать пальцем на Россию
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- Reuters
«Нет доказательств, позволяющих обвинить Россию на основе данных Совместной следственной группы (JIT)», — цитирует издание Channel News Asia Лока.
По его словам, «нельзя просто взять и показать пальцем на Россию».
24 мая международные следователи, занимающиеся расследованием крушения малайзийского Boeing на Украине, заявили, что зенитный ракетный комплекс «Бук», из которого, предположительно, сбили самолёт, якобы принадлежал российским ВС.
В МИД России эти обвинения назвали голословными.