Малайзийский министр о расследовании крушения MH17: нельзя просто показать пальцем на Россию

Министр транспорта Малайзии Энтони Лок заявил об отсутствии убедительных доказательств того, что Россия может нести ответственность за крушение малайзийского Boeing в Донбассе.

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Reuters

«Нет доказательств, позволяющих обвинить Россию на основе данных Совместной следственной группы (JIT)», — цитирует издание Channel News Asia Лока. По его словам, «нельзя просто взять и показать пальцем на Россию». 24 мая международные следователи, занимающиеся расследованием крушения малайзийского Boeing на Украине, заявили, что зенитный ракетный комплекс «Бук», из которого, предположительно, сбили самолёт, якобы принадлежал российским ВС. В МИД России эти обвинения назвали голословными.