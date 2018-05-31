Глава МИД Нидерландов допустил, что Киев могут включить в число ответственных по делу MH17

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок не исключил, что Украину могут включить в число ответственных за крушение малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17. Об этом сообщает Parool.

Отмечается, что члены Совета по безопасности Нидерландов ранее напомнили, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта.

«Я ничего не исключаю», — сказал Блок, добавив, что пока не видит для признания ответственности Украины достаточных оснований.

Ранее министр транспорта Малайзии Энтони Лок заявил, что убедительные доказательства того, что Россия может нести ответственность за крушение MH17, отсутствуют.

24 мая международные следователи заявили, что зенитный ракетный комплекс «Бук», из которого, предположительно, сбили малайзийский Boeing, якобы принадлежал российским ВС. В МИД России эти обвинения назвали голословными.