Захарова прокомментировала результаты расследования крушения MH17 на Украине

Тот факт, что Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию крушения малайзийского Boeing на Украине обнародовала его результаты, не дождавшись ответа России на два запроса, свидетельствует о нежелании следствия рассматривать предоставленные российской стороной материалы и об идеологической заданности поиска виновных. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она рассказала, что в настоящий момент на рассмотрении Генпрокуратуры России находятся ещё два запроса об оказании правовой помощи.

«Тот факт, что ССГ обнародовала промежуточные итоги уголовного расследования и обвинила Россию в причастности к гибели рейса МН17, не дождавшись нашей реакции на них, свидетельствует о нежелании следствия всерьёз рассматривать предоставляемые Российской Федерацией материалы, что лишь ещё раз подтверждает вывод об изначальной идеологической заданности поиска виновных», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Она добавила, что об этом также свидетельствует отказ Нидерландов дать оценку тому, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта, и отсутствие запросов к Киеву о передаче радиолокационных данных и информации о действиях диспетчеров.

«Стоит также напомнить, что США не предоставили снимки со спутников, о наличии которых заявили сразу после катастрофы», — подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что МИД России назвал голословными заявления голландского прокурора о крушении MH17 на Украине.