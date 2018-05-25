Захарова прокомментировала результаты расследования крушения MH17 на Украине

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Тот факт, что Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию крушения малайзийского Boeing на Украине обнародовала его результаты, не дождавшись ответа России на два запроса, свидетельствует о нежелании следствия рассматривать предоставленные российской стороной материалы и об идеологической заданности поиска виновных. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова прокомментировала результаты расследования крушения MH17 на Украине
  • Reuters

Она рассказала, что в настоящий момент на рассмотрении Генпрокуратуры России находятся ещё два запроса об оказании правовой помощи.

«Тот факт, что ССГ обнародовала промежуточные итоги уголовного расследования и обвинила Россию в причастности к гибели рейса МН17, не дождавшись нашей реакции на них, свидетельствует о нежелании следствия всерьёз рассматривать предоставляемые Российской Федерацией материалы, что лишь ещё раз подтверждает вывод об изначальной идеологической заданности поиска виновных», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Она добавила, что об этом также свидетельствует отказ Нидерландов дать оценку тому, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта, и отсутствие запросов к Киеву о передаче радиолокационных данных и информации о действиях диспетчеров.

«Стоит также напомнить, что США не предоставили снимки со спутников, о наличии которых заявили сразу после катастрофы», — подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что МИД России назвал голословными заявления голландского прокурора о крушении MH17 на Украине.

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Расследование крушения MH17 на Украине Украина
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