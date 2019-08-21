Меркель и Джонсон оценили возможность возвращения России в G8

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции перед переговорами в Берлине прокомментировали возможность возвращения России в формат G8.
Меркель и Джонсон оценили возможность возвращения России в G8
  • Reuters

Меркель заявила, что Россию отстранили от формата G8 по «определённым причинам». По её словам, есть «лёгкое движение в реализации минского процесса» по Донбассу.

При этом она добавила, что если бы они «реально продвинулись вперёд, то была бы новая ситуация».

«По состоянию на сегодняшний день должна сказать, что мы продвинулись ещё не так далеко, чтобы я могла бы сказать, что тех самых причин, датированных 2014 годом, больше нет», — цитирует ТАСС канцлера ФРГ.

В свою очередь Джонсон заявил, что доводы в пользу возвращения России в G8 «предстоит найти». Он заявил, что учитывает инцидент с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, «продолжающуюся нестабильность, военные действия на Украине, провокации, которые Россия осуществляет не только на Украине, но ещё много где».

«Я должен сказать, что я полностью согласен с канцлером Меркель и считаю, что доводы в пользу возвращения России в G7 ещё только предстоит найти», — заявил британский премьер.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в G8.

Россия неоднократно подчёркивала, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании ситуации.

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