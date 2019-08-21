«Перенести обсуждение из публично-развлекательной сферы»: в МИД прокомментировали заявления о возвращении России в G8

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Николай Соколов, Анастасия Румянцева
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления о возможном возвращении России в G8. Ранее президент США Дональд Трамп назвал «приемлемым» участие РФ в форуме. Позднее американские СМИ сообщили, что Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на следующий саммит G7, который состоится в 2020 году в США. По словам Захаровой, «если «семёрка» хочет позиционировать себя как серьёзный формат», обсуждение нужно «перенести из публично-развлекательной в профессиональную сферу».
«Перенести обсуждение из публично-развлекательной сферы»: в МИД прокомментировали заявления о возвращении России в G8
  • Саммит G7 в Канаде
  • Reuters
  • © Leah Millis

Диалог о возвращении России в G8 необходимо перевести в профессиональную сферу. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова радиостанции «Говорит Москва».

«Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение. Сейчас сложно понять, о чём идёт речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если «семёрка» хочет позиционировать себя как серьёзный формат», — сказала Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение лидера Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на следующий саммит G7. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники в администрации президента США.

По данным телеканала, Трамп и Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили своё желание видеть Россию на следующем саммите объединения, который должен пройти в США в 2020 году.

«В ходе телефонного разговора предполагалось обсудить общие моменты предстоящих встреч в рамках саммита G7 во Франции, который начнётся в субботу. Источник сообщил, что именно Макрон предложил пригласить Россию на саммит следующего года и что Трамп согласился», — написала журналист CNN Кайли Атвуд в своём Twitter.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник, Франция «приняла к сведению» желание США вернуть Россию в G8.

Ранее Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в состав объединения, назвав её участие в формате «уместным». Он обосновал это тем, что многие вещи, обсуждающиеся на полях саммитов G7, касаются непосредственно России.

«Я, конечно же, допускаю возвращение к формату «восьмёрки», и, если такая инициатива поступит, я буду склоняться к тому, чтобы её поддержать», — заявил президент США. 

Трамп также выразил мнение, что США в своё время настояли на отстранении России от участия в G7 по причине того, что Владимир Путин «обыграл» предыдущего американского президента Барака Обаму.

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«Наверное, президент Обама, из-за того что Путин его обыграл, решил, что так не пойдёт, и захотел, чтобы Россию исключили, но я считаю во многом более приемлемым её участие», — заключил Трамп.

В свою очередь, в Берлине заявили, что «приняли к сведению» последние заявления о возможном возвращении России в G8.

«Вы знаете о сегодняшнем положении, обе ситуации (в Крыму и Донбассе. — RT) сохраняются. Таким образом, решение партнёров по G7 остаётся в силе. Если устранение этих причин будет возможным, можно будет говорить об изменении формата встречи», — передаёт РИА Новости слова официального представителя кабмина ФРГ Штефана Зайберта.

О возможности восстановления формата G8 с участием России говорил и Эммануэль Макрон. Французский лидер, выступая перед журналистами перед запланированной встречей с Путиным в Форте Брегансон, увязал этот процесс с урегулированием кризиса на Украине. Напомним, Москва была исключена из объединения после воссоединения Крыма с Россией.

«Ясно, что возвращение к G8, а также возвращение к абсолютно нормализованным отношениям (России. — RT) с Евросоюзом предполагает урегулирование украинского вопроса. Это обязательное условие», — сказал он.

В свою очередь, перед переговорами с Макроном президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда готова сотрудничать со странами «семёрки».

«Что касается возможного формата в рамках восьми государств, мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести «восьмёрку» в своё время — и наши партнёры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждём в гости наших партнёров уже в рамках «семёрки», — рассказал российский президент журналистам.

«Личные интересы»

Говоря о восстановлении G8, лидеры Франции и США преследуют свои интересы, считает RT профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

«У Трампа на носу очередная предвыборная кампания, где нужны какие-то аргументы: показать себя крупным международным деятелем, и налаживание отношений с Россией могло бы, видимо, этому служить... Европейцы понимают, что надо с участием России решать все проблемы», — добавляет он.

  • Эммануэль Макрон и Дональд Трамп
  • AFP
  • © Brendan Smialowski

В свою очередь, Макрон намерен показать себя себя лидером европейской политики на фоне «естественного ухода в тень» канцлера Германии Ангелы Меркель, считает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

«Далеко не факт, что их дальнейшее поведение, особенно поведение французского президента, будет соответствовать намерениям. Если даже и состоится участие России в саммите в следующем году, не факт, что это улучшение отношение приобретёт устойчивый характер», — рассказал RT специалист.

Другие площадки

При этом возрождение G8 не является для России самоцелью, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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«На сегодняшний день такого формата уже не существует. За время ухода России с этой площадки активное развитие получили другие многосторонние формы взаимодействия, такие как БРИКС и G20, где Москва играет далеко не последнюю роль», — приводит слова депутата РИА Новости.

«Группа семи» была создана рядом «ведущих государств мира для защиты своих интересов за закрытыми дверями», и для России более благоприятен формат G20, считает Юрий Почта.

«Более эффективно мы принимали участие в «двадцатке», где действительно больше представлено стран, больший элемент демократичности, равноправия, и там мы эффективно решаем свои проблемы со многими государствами», — заметил эксперт.

Ранее Владимир Путин отмечал, что помимо G8 есть и другие организации, играющие важную роль в мировых процессах.

«Например, «двадцатка». И там такие крупные на сегодняшний день экономические игроки представлены, как КНР, Индия, многие другие. 20 стран, вы их все хорошо знаете. Это почти 90% мировой экономики. В этой связи, конечно, такие более полноформатные площадки, они сегодня — это очевидно объективная вещь — играют заметную, существенную роль, и мы там работаем активно», — подчеркнул Путин.

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