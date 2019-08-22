Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8

Украинский лидер Владимир Зеленский на своей странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в формат G8.

«Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключённых и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьёзным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять своё место в повестке дня высокой дипломатии», — написал Зеленский.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон назвал уместной перспективу возвращения России в G8.

Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя эту возможность, заявила, что Россию отстранили от формата G8 по «определённым причинам». По её словам, есть «лёгкое движение в реализации минского процесса» по Донбассу.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что поддерживает возвращение российской стороны в этот формат.

Россия неоднократно подчёркивала, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании ситуации.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.