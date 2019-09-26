В офисе Зеленского отреагировали на лишение лицензии «112 Украина»
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В сообщении, опубликованном на странице офиса в Facebook, говорится, что вскоре будет обновлён состав Нацсовета по телевидению.
«Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии», — заявили в офисе.
Отмечается, что в администрации украинского лидера следят за ситуацией с телеканалом «112 Украина».
В офисе отметили, что свобода слова является «неотъемлемой частью демократического государства».
«В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии», — говорится в сообщении.
Ранее телеканал «112 Украина» назвал незаконным лишение его лицензии.