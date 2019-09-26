Телеканал «112 Украина» назвал незаконным лишение его лицензии
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«Мы, команда телеканала, рассматриваем это как жёсткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова на Украине... Действия Нацсовета являются незаконными», — говорится в сообщении на сайте телеканала.
В компании также отметили, что у некоторых членов Нацсовета закончились полномочия.
Уточняется, что канал будет продолжать спутниковое вещание, вести эфир в кабельных сетях и интернете.
«112 Украина» расценил действия регулятора «как незаконное решение нелегитимного органа власти».
Ранее Нацсовет отказался продлевать лицензию «112 Украина» из-за того, что канал, по их данным, систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений.