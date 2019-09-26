Телеканал «112 Украина» назвал незаконным лишение его лицензии

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Телеканал «112 Украина» назвал решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о лишении его лицензии незаконным, а также заявил, что такие действия являются грубейшей атакой на свободу слова.
Телеканал «112 Украина» назвал незаконным лишение его лицензии
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«Мы, команда телеканала, рассматриваем это как жёсткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова на Украине... Действия Нацсовета являются незаконными», — говорится в сообщении на сайте телеканала.

В компании также отметили, что у некоторых членов Нацсовета закончились полномочия.

Уточняется, что канал будет продолжать спутниковое вещание, вести эфир в кабельных сетях и интернете.

«112 Украина» расценил действия регулятора «как незаконное решение нелегитимного органа власти».

Ранее Нацсовет отказался продлевать лицензию «112 Украина» из-за того, что канал, по их данным, систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений.

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