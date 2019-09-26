Телеканал «112 Украина» назвал незаконным лишение его лицензии

Телеканал «112 Украина» назвал решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о лишении его лицензии незаконным, а также заявил, что такие действия являются грубейшей атакой на свободу слова.

«Мы, команда телеканала, рассматриваем это как жёсткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова на Украине... Действия Нацсовета являются незаконными», — говорится в сообщении на сайте телеканала.

В компании также отметили, что у некоторых членов Нацсовета закончились полномочия.

Уточняется, что канал будет продолжать спутниковое вещание, вести эфир в кабельных сетях и интернете.

«112 Украина» расценил действия регулятора «как незаконное решение нелегитимного органа власти».

Ранее Нацсовет отказался продлевать лицензию «112 Украина» из-за того, что канал, по их данным, систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений.