«Необходимо ломать всю систему власти»: сможет ли Зеленский изменить ситуацию со свободой слова на Украине

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко выступил с инициативой создания в стране института контроля за соблюдением свободы слова. В ближайшее время при администрации президента должен заработать соответствующий совет. Однако эксперты сомневаются, что от офиса Владимира Зеленского стоит ожидать кардинальных перемен в сфере информационной политики. По их мнению, борьба с инакомыслящими отвечает политическим интересам действующего украинского лидера.

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко выступил с инициативой создания в стране структуры, которая бы контролировала соблюдение свободы слова. Он подчеркнул, что в период президентства Петра Порошенко (2014—2019) законодательство в сфере СМИ действовало лишь на бумаге.

«Нужна площадка по защите свободы слова и прав журналистов. Но она должна реально работать. Предыдущая администрация президента таким советом создавала лишь иллюзию свободы слова. Его использовали для формальных отчётов — якобы власть обеспокоена и оберегает журналистов», — сказал Томиленко в интервью украинскому изданию «СТРАНА.ua».

Напомним, 17 июля заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко объявил о скором создании Совета по вопросам свободы слова при главе государства. По его словам, данная структура необходима «для диалога с медиасообществом и борьбы с цензурой». Совет будет состоять из представителей ведущих СМИ, но на текущий момент администрация президента не озвучила список изданий, относящихся к этой категории.

«Ожидается, что совет будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры. Также среди приоритетов — защита права журналистов на профессию. Для этого в Раде будут представители силовых ведомств и медиаюристы», — цитирует Тимошенко telegram-канал офиса Владимира Зеленского.

Заблокированный украинскими радикалами вход у здания телеканала NEWSONE в Киеве

РИА Новости

Томиленко в целом одобрил инициативу администрации президента. В то же время глава НСЖУ отметил, что Совет по свободе слова будет эффективным институтом только при участии в нём представителя Зеленского, высокопоставленных чиновников МВД и Генеральной прокуратуры. При этом все заседания, как считает Томиленко, должны обязательно проходить в публичном формате.

Череда нападений и убийств

В настоящее время на Украине действует несколько структур, курирующих работу СМИ и соблюдение журналистских стандартов: Министерство информационной политики, комитет Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики и Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Однако в беседе с RT политолог Александр Дудчак заявил, что вышеперечисленные институты были созданы не для защиты свободы слова, а для надзора и цензурирования СМИ. Тем же самым, уверен эксперт, будет заниматься Совет по вопросам свободы слова, который формирует сейчас офис Владимира Зеленского.

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Дудчак напомнил, что после госпереворота в феврале 2014 года ведущие медиамагнаты Украины договорились об общих правилах редакционной политики. В частности, они предполагали отказ от нейтрального освещения событий, связанных с внешней политикой России.

«Революционная постмайданная власть почти мгновенно установила новые правила работы средств массовой информации. Их суть сводилась к пропаганде махрового «патриотизма» и русофобии. На журналистов и СМИ, которые пытались действовать вне рамок этой идеологии, повесили ярлыки «сепаратистов», «агентов» ФСБ и Путина. Анкеты неугодных журналистов стали выкладываться на сайт «Миротворец», — пояснил Дудчак.

Тем не менее Пётр Порошенко неоднократно утверждал, что «революция достоинства» сделала из Украины по-настоящему демократическое и свободное государство. Также экс-президент отвергал все обвинения, связанные с давлением на СМИ со стороны органов власти.

«Я абсолютно убеждён, что такой уровень свободы, который существует сейчас, в том числе и для гражданского общества, этот уровень является беспрецедентным. Никогда за всю историю Украина не имела такого уровня свободы, в том числе и в отношении журналистов, в том числе и в отношении общественных деятелей», — заявил Порошенко на пресс-конференции в 2017 году.

Между тем за последние пять лет на Украине произошло несколько резонансных покушений на жизнь журналистов. 18 марта 2014 года депутаты националистической партии «Свобода» ворвались в офис директора Первого государственного телеканала Украины Александра Пантелеймонова. Его избили, назвали «агентом Москвы» и заставили написать заявление об увольнении.

В период активных боевых действий в Донбассе из-за обстрелов ВСУ погибли корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин, оператор Первого канала Анатолий Клян, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин. Также жертвами украинских силовиков стали несколько журналистов из Донецкой области, поддержавших создание ДНР.

16 апреля 2015 года возле своего дома из пистолета ТТ был застрелен известный телеведущий и писатель Олесь Бузина. Порошенко взял расследование этого громкого преступления под личный контроль, а правоохранительные органы задержали двух воевавших в АТО радикалов: Дениса Полищука и Андрея Медведько. В результате расследования оба сейчас находятся на свободе.

20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина, на которой передвигался перебравшийся на Украину российский журналист Павел Шеремет. В Киеве он сотрудничал с изданием «Украинская правда», которое возглавляет его гражданская жена Алёна Притула.

Следователи усмотрели в преступлении «российский след». Однако украинские журналисты, которые пытались проводить собственное расследование, пришли к выводу, что заказчики и организаторы убийства находятся внутри Украины. На сегодняшний день правоохранительные органы страны не называют фамилии подозреваемых, но докладывают о «серьёзном прогрессе» в расследовании.

Место убийства Павла Шеремета в Киеве

Reuters

© Valentyn Ogirenko

23 июля 2019 года руководитель Национальной полиции Сергей Князев ознакомил Владимира Зеленского с результатами следственных действий по делу об убийстве Шеремета. Во время брифинга чиновник вновь озвучил версию о «российском следе», при этом уточнил, что часть материалов засекречена.

В комментарии RT доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло выразил мнение, что силовики и, возможно, действующий президент Украины осведомлены о том, кто является настоящим заказчиком убийств журналистов. Однако, как полагает эксперт, наивно ожидать, что власти опубликуют материалы уголовных дел и озвучат фамилии преступников.

«Зеленский обещал довести до конца расследование всех резонансных убийств, но в реальности это маловероятно. Здравомыслящим людям понятно, что эти злодеяния — дело рук очень влиятельных людей. Президенту невыгодно говорить правду, он слишком сильно рискует. Во-первых, Зеленский разрушит миф о «российском следе», во-вторых, наживёт много крайне опасных врагов», — сказал Манойло.

«Угроза независимым СМИ»

В разговоре с RT Александр Дудчак отметил, что из-за давления властей и радикалов на грани закрытия балансируют телеканалы «112 Украина», NEWSONE и «Интер». Как считает эксперт, данные СМИ подвергаются нападкам за продвижение альтернативной точки зрения и примирительной по отношению к Москве и Донбассу тональности.

В июле Генеральная прокуратура Украины возбудила против NEWSONE уголовные дела о государственной измене и финансировании терроризма. Поводом послужил совместный проект с телеканалом «Россия 1». Журналисты обеих стран собирались провести телемост, но NEWSONE был вынужден отказаться от него, опасаясь за жизни своих сотрудников — националисты устроили митинг под окнами медиарегулятора, выкрикивая угрозы в адрес журналистов.

В ночь на 13 июля неизвестные обстреляли из гранатомёта офис «112 Украина». Собственник телеканала Тарас Козак назвал ночной обстрел «очередной угрозой независимым СМИ». Глава НСЖУ Сергей Томиленко квалифицировал инцидент как «системную безнаказанность» за предыдущие атаки на журналистов и средства массовой информации.

Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда

РИА Новости

В настоящее время в Киеве продолжается судебный процесс по делу главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Прокуратура обвиняет журналиста в государственной измене. Вышинский был задержан 15 мая 2018 года по ходатайству СБУ. В июле Подольский суд Киева продлил ему арест до 19 сентября 2019 года.

По мнению Андрея Манойло, решение суда свидетельствует о том, что офис Зеленского не намерен менять подход к инакомыслящим. Эксперт убеждён, что администрация нового президента будет действовать в рамках репрессивной информационной политики, сформированной при Порошенко.

«Нет никаких весомых причин рассуждать о том, что при Зеленском ситуация со свободой слова изменится в лучшую сторону. Вышинского специально держат под арестом. Скорее всего, Киев продолжает этот фарс с уголовным делом, чтобы совершить выгодный для себя обмен», — сказал Манойло.

Александр Дудчак придерживается аналогичной точки зрения. Собеседник RT констатировал, что на Украине отсутствуют предпосылки для положительных перемен в сфере информационной политики. И ситуация с Вышинским, по мнению эксперта, лишнее тому подтверждение.

«Освобождение Вышинского могло бы стать символичным жестом начала нового, более здравомыслящего курса. Конечно, есть зыбкая надежда, что машина пропаганды при Зеленском будет действовать чуть мягче, но серьёзных изменений, которые бы ослабили давление на инакомыслящих, не произойдёт. Чтобы это произошло, Зеленскому необходимо ломать всю систему власти и отказываться от постмайданной идеологии. Я не думаю, что у него есть для этого ресурсы и политическая воля», — заключил Дудчак.