Зеленский пообещал поддерживать свободу слова на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал поддерживать свободу слова в стране и не закрывать телеканалы.

«Я никогда не буду закрывать никакие каналы», — цитирует ТАСС ответ Зеленского на вопрос о судьбе телеканала NEWSONE.

Украинский лидер также отметил, что у него нет полномочий для подобного шага.

5 сентября стало известно, что Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд с целью лишить телеканал NEWSONE лицензии и добиться его закрытия.

21 августа украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила офис Зеленского в развязывании войны с независимыми СМИ.