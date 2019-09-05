Бойко призвал Зеленского отреагировать на ситуацию вокруг NEWSONE

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Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко призвал лидера Украины Владимира Зеленского жёстко отреагировать на ситуацию вокруг возможного закрытия телеканала NEWSONE по требованию Национального совета по телерадиовещанию.
Бойко призвал Зеленского отреагировать на ситуацию вокруг NEWSONE
  • РИА Новости

«Президент страны, которая хочет быть успешной и демократической, должен резко и жёстко отреагировать на подобные действия Нацсовета. Потому что, если и дальше продолжится в том же духе, то у нас останется один телеканал «1 + 1» на всю страну и свободы слова не будет», — заявил Бойко в эфире NEWSONE.

Он подчеркнул, что подобные действия со стороны Национального совета по телерадиовещанию подрывают репутацию Украины в Европе.

«Картинка будет плохая... это всё... уничтожает имидж нашей страны в Европе», — отметил Бойко.

Депутат также подтвердил, что фракция намерена обратиться с жалобой в Европейский парламент и посольства «тех стран, которые осуществляют финансовую поддержку страны».

«Сегодняшнее судилище — это классический пример возврата к тоталитаризму, чего допустить нельзя», — заключил лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал «убийством журналистики» на Украине планы о лишении NEWSONE лицензии.

5 сентября стало известно, что Национальный совет по телерадиовещанию Украины решил обратиться в суд с требованием лишить телеканал NEWSONE лицензии и закрыть его за «разжигание национальной, расовой или религиозной вражды или ненависти».

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