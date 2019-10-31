Новак обсудил со спецпредставителем ФРГ итоги газовых консультаций
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- РИА Новости
«Состоялась встреча министра энергетики Российской Федерации Александра Новака со специальным представителем правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом графом фон Вальдерзее», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что в ходе встречи были также обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России и Германии в сфере энергетики.
Ранее Новак заявил, что Россия удовлетворена решением Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2».
28 октября в Брюсселе прошли трёхсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, они продолжались около 80 минут.