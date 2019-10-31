«Ответственный подход в интересах Европы»: Лавров о выдаче Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2»

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RT
Глава российского МИД Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер провели переговоры в Москве. Встреча была посвящена общеевропейской повестке дня, а также урегулированию региональных конфликтов, в том числе на Украине. RT вёл прямую трансляцию совместной пресс-конференции.

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