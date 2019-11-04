В Госдуме оценили призыв Гончарука по поводу «Северного потока — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT призыв премьер-министра Украины Алексея Гончарука оказывать противодействие проекту «Северный поток — 2».

«Говорить про энергетическую безопасность можно, но нужно понимать, в чём она заключается. Мне кажется, проблема наших соседей в том, что они меняют понятия. Энергетическая безопасность и свои меркантильные интересы никак не пересекаются — это совершенно разные вещи. Для энергетической безопасности Европы... трубопроводы «Северный поток — 2» и «Северный поток — 1» лучше всего, потому что их никто не сможет перекрыть», — заявил Ананских.

Парламентарий добавил, что слова Гонарчука о необходимости «объяснять своим гражданам негативные последствия «Северного потока — 2» никак не повлияют на европейскую политику.

«Украина не входит в ЕС, как она может что-то советовать?.. С таким же успехом она может советовать странам Южной Америки, как себя вести. Для подавляющего большинства стран ЕС получение российского газа является крайне важным для их экономики и их жителей», — считает депутат.

Ранее Гончарук обратился к главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу с призывом противодействовать газопроводу «Северный поток — 2».

В конце октября Дания выдала разрешение на прокладку «Северного потока — 2» на континентальном шельфе страны.