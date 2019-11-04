Гончарук призвал МИД Эстонии противодействовать «Северному потоку — 2»

Короткая ссылка
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу оказывать противодействие газопроводу «Северный поток — 2».
Гончарук призвал МИД Эстонии противодействовать «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба украинского правительства, соответствующее заявление Гончарук сделал во время двухсторонней встречи с эстонским министром.

По словам украинского премьера, важно, чтобы государства — члены ЕС «объясняли своим гражданам негативные последствия «Северного потока — 2» для энергетической безопасности Европы».

«В ответ министр иностранных дел Эстонии отметил важность данного вопроса и согласился в необходимости скоординировать действия для противодействия строительству», — указывает украинский кабмин.

Ранее Датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе страны. 

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил решение Датского энергетического агентства.

Подробнее по теме — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить