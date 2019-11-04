Гончарук призвал МИД Эстонии противодействовать «Северному потоку — 2»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу оказывать противодействие газопроводу «Северный поток — 2».

Как сообщает пресс-служба украинского правительства, соответствующее заявление Гончарук сделал во время двухсторонней встречи с эстонским министром.

По словам украинского премьера, важно, чтобы государства — члены ЕС «объясняли своим гражданам негативные последствия «Северного потока — 2» для энергетической безопасности Европы».

«В ответ министр иностранных дел Эстонии отметил важность данного вопроса и согласился в необходимости скоординировать действия для противодействия строительству», — указывает украинский кабмин.

Ранее Датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе страны.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил решение Датского энергетического агентства.

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