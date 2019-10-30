Путин предложил обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
По его словам, споры арбитражного характера между сторонами абсурдны.
«Когда, например, $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды «Газпрому» к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке. Хотя «Газпром» ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании», — сказал Путин.
Он призвал «от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон».
Также глава государства заявил о готовности к конструктивной работе по прокачке топлива через украинскую территорию.
Прошедшие трёхсторонние газовые консультации с Евросоюзом он оценил как конструктивные.