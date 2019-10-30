Путин: Москва готова поставлять газ Киеву по сниженным ценам

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам.
Путин: Москва готова поставлять газ Киеву по сниженным ценам
  • РИА Новости

«Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причём со значительным снижением цены в отличие от той, по которой потребители российского газа получают на Украине этот газ сегодня», — сказал Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Ранее в Брюсселе прошли консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, они продолжались около 80 минут.

Как отметил по итогам встречи министр энергетики России Александр Новак, стороны сверили часы по реализации договорённостей, которые были достигнуты на прошлых консультациях. 

По словам министра, было констатировано, что всё идёт по плану.

Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН оценил заявление вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича о том, что он разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить