Эксперт оценил заявление Шефчовича об итогах консультаций с Россией и Украиной по газу

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Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН оценил заявление вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича о том, что он разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной.
Эксперт оценил заявление Шефчовича об итогах консультаций с Россией и Украиной по газу
  • РИА Новости

Как отметил эксперт, в настоящее время Украина вроде бы готова подумать над тем, чтобы покупать газ напрямую.

«Это ей выгодно, а Россия просто идёт навстречу братской стране. Но ведь просто так согласиться с очевидным украинские власти не могут, они используют простые вещи для дополнительных политических баталий. То же самое касается и транзита», — считает Иванов.

По его мнению, России и ЕС приходится искать компромисс.

Ранее в Брюсселе прошли консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, они продолжались около 80 минут.

Как отметил по итогам встречи министр энергетики России Александр Новак, стороны сверили часы по реализации договорённостей, которые были достигнуты на прошлых консультациях. 

По словам министра, было констатировано, что всё идёт по плану.

Президент Союза нефтегазопромышленников России, зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию ТЭК Геннадий Шмаль в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Новака о ситуации с контрактом на транзит газа через Украину.

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