В ЕС призвали Москву и Киев подписать транзитное соглашение
- Reuters
По его словам, это необходимо сделать, поскольку «1 января 2020 года не за горами».
«Я предложил следующий раунд в ноябре, и все согласились. Я бы сказал, что встреча нужна как можно скорее, но я бы хотел, чтобы она была хорошо подготовлена для достижения успеха», — рассказал он.
28 октября в Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа. Как отметил министр энергетики России Александр Новак, стороны сверили часы по реализации достигнутых ранее договорённостей.
Шефчович при этом отметил, что разочарован итогами встречи.
В Госдуме, комментируя RT завершение консультаций, указали, что главный вывод заключается в том, что стороны настроены на решение вопроса.