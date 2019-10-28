В ЕС призвали Москву и Киев подписать транзитное соглашение

Еврокомиссия призывает Россию и Украину к скорейшему заключению контракта по транзиту газа. Об этом, как передаёт ТАСС, на пресс-конференции по итогам консультаций в Брюсселе заявил замглавы ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович.

По его словам, это необходимо сделать, поскольку «1 января 2020 года не за горами».

«Я предложил следующий раунд в ноябре, и все согласились. Я бы сказал, что встреча нужна как можно скорее, но я бы хотел, чтобы она была хорошо подготовлена для достижения успеха», — рассказал он.

28 октября в Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа. Как отметил министр энергетики России Александр Новак, стороны сверили часы по реализации достигнутых ранее договорённостей.

Шефчович при этом отметил, что разочарован итогами встречи.

В Госдуме, комментируя RT завершение консультаций, указали, что главный вывод заключается в том, что стороны настроены на решение вопроса.