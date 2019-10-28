Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

«Я разочарован сегодняшним исходом и я говорю это открыто. Я подготовил встречу так, что при наличии политической воли мог бы быть позитивный прогресс», — приводит ТАСС его слова.

Ранее в Брюсселе прошли консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, они продолжались около 80 минут.

Как отметил по итогам встречи министр энергетики России Александр Новак, стороны сверили часы по реализации договорённостей, которые были достигнуты на прошлых консультациях.

По словам министра, было констатировано, что всё идёт по плану.