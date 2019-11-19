«Нафтогаз» намерен обсудить предложение «Газпрома» в трёхстороннем режиме

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания намерена обсудить предложение «Газпрома» по продлению транзитного контракта в трёхстороннем формате с участием представителей России и Еврокомиссии.

«Мы надеемся, что продолжится работа в трёхстороннем формате. Последнее предложение «Газпрома» мы тоже будем обсуждать прозрачно в трёхстороннем формате с европейскими партнёрами для того, чтобы обеспечить справедливые европейские условия продолжения транзита», — заявил он в эфире ICTV.

Ранее в «Газпроме» заявили, что направили «Нафтогазу» предложение о продлении на год существующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.

В соответствующем предложении говорилось, что обязательным условием продолжения транзита является взаимный отказ от претензий сторон в судах.

Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко заявил, что в «Нафтогазе» получили предложение «Газпрома» о продлении контракта на транзит газа, оно будет внимательно изучено.

При этом глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.